國民黨桃園市長候選人張善政砲轟民進黨把分配資源當做是政績，把資源用在養媒體、養網軍，桃園市長鄭文燦也是共犯結構之一，對此，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬反擊，過去張善政在行政院內長期擔任大官，沒有讓人記憶猶新的成績，並舉鐵路地下化為例，批評張行政資源分配不會考慮到桃園的需要，張善政愛當官、喜歡當官，但他只會蓋章，從來都不體貼別人。

鄭運鵬說，過去張善政在行政院內長期擔任大官，也有民調顯示全國對於張善政並沒有感覺，知名度上甚至比他還要低，張善政會當大官，但是沒有特別讓人記憶猶新的成績。

鄭運鵬說，身為政府主管機關，在行政資源分配上要做到貼心、照顧弱勢，桃園市為最後升格的直轄市，蔡英文總統對於桃園市有更多照顧，舉例來說鐵路地下化是桃園最需要，預算也是最高的，張善政擔任行政院院長、副院長時，把桃園視而不見，當初認為要爭取鐵路地下化預算1000億中，中央只負擔200億，可見他把行政資源分配不會考慮到桃園的需要、城鄉差距的需要，這就是蔡英文總統、鄭文燦市長和張善政最不一樣的地方。

他說，民進黨體貼弱勢、體貼需要建設的桃園，而張善政卻視而不見、爭功諉過，這是差別所在，張善政愛當官喜歡當官，但他只會蓋章，從來都不體貼別人，這是民進黨政府與張善政的差別所在。