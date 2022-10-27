億萬富翁馬斯克（Elon Musk）稍早扛了個「水槽」進入推特（Twitter）位於舊金山的總部，比美國法院勒令他完成其440億美元（近1.32兆新台幣）社群網路交易的截止日期還要早個幾天，並且留下了一則耐人尋味的訊息。

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022

據路透社26報導。馬斯克了一則推文影片還扛著一個水槽：「（我）進入Twitter總部——讓大家心領神會一下。」（sink, 水槽；這是一個片語，歡迎讀者建議更好的翻譯。）另一種說法是：「用盡一切的力量」（Everything but the kitchen sink）。

推特證實馬斯克本週將會訪問舊金山辦事處，但拒絕進一步評論。 《華爾街日報》（The Wallstreet Journal）援引知情人士的話報導稱，銀行已開始發送130 億美元現金（近3900新台幣）支持馬斯克收購推特，這表明該交易很可能在本週末完成。報告補充說，一旦滿足最終成交條件，資金將可供馬斯克在28日截止日期前執行交易。

摩根士丹利、巴克萊和美國銀行沒有回應路透社對《華爾街日報》報導置評的請求。自從馬斯克宣布以每股54.20美元的價格出價以來，在6個月的反反覆覆中，推特最初通過採用「股東權益計劃」來抵制這筆交易，但後來馬斯克宣布推特充滿假帳號的擔憂後不想買了，推特卻反過來起訴他不買。

不過本月月初，馬斯克提議繼續他最初的440億美元出價，並呼籲推特結束訴訟。據路透社25日報導，馬斯克通知了承諾為推特交易提供資金的共同投資人們，他計劃在28日之前完成交易。

據路透社報導，包括紅杉資本、幣安、卡達投資局等在內的股權投資者已從馬斯克的律師那裡收到了融資承諾的必要文件。推特股價在盤後交易中上漲約 1.1%，至53.91美元，略低於馬斯克的出價。