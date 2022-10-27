九合一選舉倒數30天，台北市長選戰三強鼎立，戰況膠著激烈。三立電視與TVBS電視台兩大媒體共同舉辦「2022年台北市長選舉電視辯論會」，讓參選者端政見、拚願景、談理念，電視辯論會將於下周六（11／5）下午2點到4點，在台北國際會議中心（TICC）登場，受邀的三位候選人同框PK政策願景。

「2022年台北市長選舉電視辯論會」是破紀錄由三立新聞台首度攜手合作TVBS新聞台，兩大電視台聯手舉辦。本場辯論會集結本次台北市選戰中3位最具實力候選人包括民進黨陳時中、國民黨蔣萬安及無黨籍黃珊珊，3人將同場暢談競選政策，四大階段辯論內容包含申論每人8分鐘；交叉詰問每人提問1分鐘，由另兩位回答各2分鐘，共計兩輪；媒體提問由TVBS、三立各提問1題，每人回答3分鐘；以及結論每人6分鐘；其中交叉詰問兩輪勢必火力全開，全程120分鐘聽真正的政見發表。

辯論會主持人由三立新聞台政論新秀「前進新台灣」主持人王偊菁、TVBS主播謝向榮擔綱，專業犀利形象明快掌握辯論節奏。媒體提問人則邀請三立新聞台「驚爆新聞線」資深主持人呂惠敏與TVBS主持人錢怡君，各自提問一輪，預期將精準命中議題核心，直探候選人政策內涵及深度。

三位候選人各階段發言順序，已在日前的協調會上，由各陣營代表抽籤確定，將於辯論當天現場公布。電視辯論會實況將由三立新聞54台、三立iNEWS、三立iNEWS MOD、三立新聞網、三立新聞網FB、前進新台灣FB、鄭知道了FB、三立LIVE新聞、YouTube、三立新聞網SENT YouTube及TVBS新聞55台及TVBS相關社群平台全程轉播。