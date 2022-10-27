每個人都希望衣食無缺，生活過得富足，但些人因為特別需要安全感或希望掌握權力，對金錢的欲望較一般人更加強烈，《旺好運》運勢專欄指出，生肖鼠、生肖虎、生肖猴、生肖雞、生肖豬物質欲望強烈，對財富的渴望較高。

▍生肖鼠

屬鼠的人平時總是顧慮很多，容易杞人憂天，在金錢或物質上的慾望偏高，覺得越多越有安全感，因此會讓人覺得有點太貪心。

▍生肖虎

屬虎的人個性霸道，也有強烈的掌控慾，在職場上也是屬於會拚命向上爬的類型，對於財富、權力的渴望較高。

▍生肖猴

屬猴的人精明能幹，對錢敏感，也懂得用各種小手段撈取利益，容易因為一點小聰明獲得好處，變得得寸進尺，慾望越來越強。

▍生肖雞

屬雞的人喜歡出風頭，虛榮心強，也不甘寂寞，凡事都喜歡和別人比較，在錢財方面也會努力賺取、精打細算。

▍生肖豬

屬豬的人懂得享受生活，隨時渴望提高生活品質，尤其在食物上更是充滿強大熱情，在物質的慾望看得比事業、愛情還重。