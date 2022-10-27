GLOBALT Investments投資組合經理Keith Buchanan表示，主要指數的波動反映美國企業與聯準會兩大題材之間的「拉鋸戰」，投資人試圖權衡公司業績，以企業營運表現如何影響升息動向。今日盤中走勢是過去幾周我們感受到的縮影。樂觀情緒幾乎完全建立在悲觀的前景上，從宏觀經濟的角度來看，對於聯準會政策轉向的樂觀情緒，只會發生在事情惡化得更快的情況下，這就是市場波動之所在，且已經存在一段時間，我認為它可能會一直存在，不是以天、以周計，而是就在盤中。

★類股

標普500指數11大類股漲跌互見，能源類股漲1.36%，表現最佳，其次為醫療保健股漲1.12%。通訊服務類股重挫4.75%，跌幅最大；其次為科技類股跌2.23%，非必需消費類股跌1.06%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數大漲近7%，收在4,994.48點，盤中一度漲逾9%。

★重磅股

重量級科技股僅特斯拉（漲1%）和網飛（漲2.61%）收高。微軟跌7.72%，蘋果跌1.96%，亞馬遜跌4.10%，Alphabet跌9.14%，Meta跌5.59%。

道瓊指數成分股方面，Visa A漲4.60%，漲幅最大，其次為3M漲3.54%。波音跌8.77%，表現最疲弱，其次為微軟。

主要晶片股方面，應用材料漲0.70%，英特爾跌0.73%，美光跌0.75%，高通跌0.89%，恩智浦跌0.98%，德州儀器跌2.65%，輝達跌2.75%，超微跌2.83%。

★焦點股

Alphabet股價重挫9.14%，收在94.93美元，該科技巨頭上季營收和獲利均低於市場預期，旗下YouTube廣告收入下滑，亦令投資人想到其他高度依賴廣告業務的科技公司前景。

微軟大跌7.72%，收在231.32美元，該軟體巨擘上季營收獲利皆優於市場預期，但其本季展望與其近幾年來的成長引擎雲端事業上季營收表現意外疲弱。

臉書母公司Meta下跌5.59%，收在129.82美元，Alphabet慘淡的廣告業務表現帶來衝擊。Meta盤後進一步暴跌近20%，其上季獲利遠不及市場預期，且本季展望意外疲弱。

特斯拉收漲1%，推特漲1.08%，特斯拉執行長、全球首富馬斯克在推特上發布他進入推特舊金山總部的影片，似乎暗示收購該社群媒體平台的交易即將完成。前一日即有消息傳出馬斯克已經透過視訊向銀行團承諾將按原定時間於周五（10月28日）完成以440億美元收購社群媒體公司推特的交易。

哈雷戴維森（Harley-Davidson）大漲12.6%，該摩托車製造商在開盤前發布優於預期的財報。

德儀跌2.65%，該晶片製造商上季業績表現優於市場預期，但基於其大部分的終端市場需求將下滑，第四季營收獲利預測意外疲弱。

波音連續第5季虧損且營收落後市場預期，股價大跌約8.8%。

消費信貸公司Visa獲利優於預期，股價收漲4.6%。

★台股ADR

台積電ADR跌0.49%，收60.84美元，換算台股價格為391.99元。

聯電ADR跌4.98%，收5.91美元，換算台股價格為38.08元。

日月光ADR跌0.38%，收5.19美元，換算台股價格為83.6元。

中華電信ADR漲0.21%，收33.74美元，換算台股價格為108.69元。（2-2）