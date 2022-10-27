科技巨頭微軟和谷歌母公司Alphabet上季財報表現令人失望，加劇了投資人對全球經濟放緩的擔憂，周三標普500指數和那斯達克指數收黑，後者大跌逾2%，雙雙斷送了連漲3天的升勢。道瓊指數幾近收平。

費半指數收跌約1.2%，台積電ADR跌近0.5%。聯電ADR大跌近5%，儘管其第三季營收、營利和稅後淨利等均創下歷史新高，但下修全年資本支出至30億美元。

盤初美股曾試圖反彈，操盤手有意擺脫微軟和Alphabet財報帶來的衝擊。Visa業績報喜，一度帶領道瓊指數上漲300多點。

Alphabet周二盤後發布意外疲弱的的廣告營收，微軟上季營收落後市場預期，以及荷蘭半導體設備供應商ASMI（非ASML艾司摩爾）提出警告，加劇了對全球增長放緩的擔憂。

但這些擔憂加上加拿大央行升息幅度小於預期，也使聯準會可能在11月會議過後考慮放緩升息幅度的希望進一步升高。

市場普遍預期聯準會將於11月再次升息75個基點，但也預期該央行之後可能開始放緩其激進的緊縮周期，這樣的想法近來為股市帶來提振，並削弱了美元升勢。

因美元走軟，以及聯準會可望放緩升息動作，美國公債殖利率下跌，10年期債息一度跌破4%，也給大盤帶來一些支撐。

★主要指數

道瓊指數漲2.37點或0.01%，收31,839.11點。

標普500指數跌28.51點或0.74%，收3,830.60點。

那斯達克指數跌228.12點或2.04%，收10,970.99點。

費城半導體指數跌28.36點或1.18%，收2,376.33點。

★消息

加拿大央行宣布升息50個百基點，使其政策利率達到3.75%，創下14年來新高，但緊縮力道小於市場普遍預期的75個基點。

美國9月商品貿易赤字增加5.7%，至922億美元，為3月以來首次擴大，且超出市場預期的逆差875億美元。

美國新屋銷售大減10.9%，上周抵押貸款利率則升至逾20年新高，進一步顯示經濟正在走軟。

美元持續回落。歐洲央行極可能在周四升息75個基點，歐元勁揚逾1%，重返1美元上方，為5周來首見。受美元走軟影響，美國公債殖利率下跌，10年期債息一度跌11.17個基點，報3.9904%。

美元回軟亦提振大宗商品市場，周三布蘭特原油期貨收漲2.3%，報每桶95.69美元，美國期油大漲3%，報每桶87.91美元。

美國各交易所成交量總計為122.6億股，過去20日均量為116.0億股。

★分析

摩根士丹利首席跨資產策略師Andrew Sheets表示，我不想過於樂觀，我們認為聯準會要做出重大轉向及市場轉強仍為時過早，比較有可能的是聯準會想要對做出的決定更加謹慎。此外，企業業績恐將面臨更多下行風險。（2-1）