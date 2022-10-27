受惠於產品高值化效益，TPCA預估，今年台商PCB製造海內外總產值達新台幣9111億元，年成長11.4%，整體供應鏈產值規模可望達1.35兆新台幣，年成長率為4.7%。

隨著全球疫情趨緩，接踵而來的通膨升息壓力、地緣政治動盪以及全球淨零浪潮，產業也面臨新的挑戰，展望2022年，台灣PCB產業將以其技術、品質與管理之韌性，產品高值化效益，持續穩健成長。

TPCA表示，2021年台灣PCB整體產業鏈產值加計在台投資的外商，整體模達新台幣1.29兆元，除穩坐台灣第三大兆元電子零組件產業，受惠5G、HPC以及電動車的需求大增，年成長率更高達24.3%，展望2022年，預估今年台商PCB製造海內外總產值達新台幣9111億元，年成長率為11.4%。整體供應鏈產值規模可望達新台幣1.35兆，年成長率為4.7%。

由於ESG已是全球趨勢，除產業全力投入各項永續淨零措施外，TPCA Show全力推動低碳會展，有超過67項以上具體作為，以「環境」、「社會」、「公司治理」三大架構出發，更有82%展商自主宣告攤位設計時，呼應淨零碳排趨勢，導入綠色裝潢設計。TPCA秉持永續理念致力節能減碳，將ESG基因導入國際展覽會。