英王查爾斯三世繼承了母親伊莉莎白二世的賽馬，而王后卡蜜拉則將接手皇家馬厩。不過，這些賽馬雖是女王的心肝寶貝，但查爾斯卻打算賣了14匹，其中甚至包括女王過世前，最後為她贏得比賽的「戀愛」（Love Affairs）。
據BBC和《城鄉》（Town and Country）雜誌報導，負責拍賣的塔特索斯（Tattersalls）發言人喬治（Jimmy George）說，其實這很平常，由於女王有母種馬，並會育種，沒辦法全都留下，因此王室每年都會賣馬。
此外，他說，這就像股東會賣股票一樣，而查爾斯所做的，便如同賣股般，但賣馬並不意味王室將結束和賽馬的關係。
不過，話說回來，當女王在世時，查爾斯對賽馬的熱情就不如她。女王生前除了為賽馬育種，看賽馬外，自己也很愛騎馬。女王的前賽馬顧問華倫曾說，查爾斯雖然一直都在關注賽馬，但由於那是母親的興趣，因此他始終保持一定的距離。事實上，查爾斯1980年代時，還曾短暫當過業餘騎師參加比賽。
而身為另一半的卡蜜拉說，查爾斯很愛運動，與其看賽馬，他寧可騎馬參賽。此外，她說，看賽馬是已故女王生活中的熱情所在。「她能從頭開始，告訴你她所飼養和擁有的每一匹馬，甚麼都不會忘記，但我卻幾乎記不住自己1年前養的馬，」卡蜜拉說，「她對自身經驗無所不知。」
文章來源：King Charles to Sell 14 of Queen Elizabeth's Racehorses One of the horses for sale includes the late Queen's last winner before her death.
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