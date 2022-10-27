英王查爾斯要賣了女王的14匹賽馬

英王查爾斯三世繼承了母親伊莉莎白二世的賽馬，而王后卡蜜拉則將接手皇家馬厩。不過，這些賽馬雖是女王的心肝寶貝，但查爾斯卻打算賣了14匹，其中甚至包括女王過世前，最後為她贏得比賽的「戀愛」（Love Affairs）。

據BBC和《城鄉》（Town and Country）雜誌報導，負責拍賣的塔特索斯（Tattersalls）發言人喬治（Jimmy George）說，其實這很平常，由於女王有母種馬，並會育種，沒辦法全都留下，因此王室每年都會賣馬。

此外，他說，這就像股東會賣股票一樣，而查爾斯所做的，便如同賣股般，但賣馬並不意味王室將結束和賽馬的關係。

不過，話說回來，當女王在世時，查爾斯對賽馬的熱情就不如她。女王生前除了為賽馬育種，看賽馬外，自己也很愛騎馬。女王的前賽馬顧問華倫曾說，查爾斯雖然一直都在關注賽馬，但由於那是母親的興趣，因此他始終保持一定的距離。事實上，查爾斯1980年代時，還曾短暫當過業餘騎師參加比賽。

而身為另一半的卡蜜拉說，查爾斯很愛運動，與其看賽馬，他寧可騎馬參賽。此外，她說，看賽馬是已故女王生活中的熱情所在。「她能從頭開始，告訴你她所飼養和擁有的每一匹馬，甚麼都不會忘記，但我卻幾乎記不住自己1年前養的馬，」卡蜜拉說，「她對自身經驗無所不知。」

文章來源：Newmarket: King Charles to sell 14 of Queen's horses
文章來源：King Charles to Sell 14 of Queen Elizabeth's Racehorses One of the horses for sale includes the late Queen's last winner before her death.

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