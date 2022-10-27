為了牽制大陸科技與軍事實力發展，美國鎖定大陸晶片業進行制裁，持有美國國籍的專業人士、企業或組織取得許可證前，都不能協助或參與大陸研發及生產晶片的工作，受影響的範圍為先進晶片領域，此舉被認為是攻擊大陸晶片業的心臟，因為大陸晶圓代工龍頭中芯有三分之一的工程師是外國人，甚至有大部分都是美國人。

美中激烈交鋒成為全球關注焦點，土耳其廣播電視公司國際頻道（TRTWorld）也以「晶片大戰：美國如何扼殺大陸半導體的野心」進行報導，英國南安普敦大學（Southampton）大陸政治講師Monique Chu博士表示，「最新的出口管制措施，主要針對在大陸半導體公司工作的美國人，這是一個巨大的打擊。」

報導提到，從2000年代開始，大陸晶片業相當依賴外來人才，包括外籍人士、接受西方教育的大陸人甚至是來自台灣的工程師，這讓大陸晶片實力快速發展，許多海歸派也成為主要戰力。

Monique Chu說：「然而這些在大陸晶片業工作的海歸工程師與台灣工程師，很多人都持有綠卡或者雙重國籍。」其中，Monique Chu在出版的東亞晶片大戰一書曾提到，大陸晶圓代工一哥中芯國際，其中三分之一的工程師是外籍身分，包括許多美國人，突顯此事對中芯的劇烈衝擊。

報導認為，美國切斷晶片業人才流動，如同攻擊大陸晶片業的心臟，哥本哈根商學院教授Douglas Fuller表示，「至少在未來5年內，大陸很難躲過這些晶片制裁，除了美國的盟友日本、荷蘭選擇無視美國，但他們都有自己的利益需要保護，有高機率遵守這些制裁措施。」