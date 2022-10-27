氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今晨各地區平地最低氣溫大都在17至19度，中南部山區有零星飄雨。最新(26日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日各地大多晴時多雲；中南部山區偶有零星少量飄雨的機率；冷空氣減弱、氣溫升，白天舒適微熱，早晚涼；各地氣溫：北部18至30度，中部18至32度，南部19至33度，東部17至30度。今晚迎風面水氣略增，北海岸及東北部有局部短暫小雨的機率，

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明日、週六(28、29日)迎風面水氣逐日增多，明日桃園以北及東半部有局部短暫雨，週六迎風面降雨更趨明顯；背風面仍為晴時多雲的天氣。下週日至週三(30至2日)東北季風及颱風外圍環流影響，迎風面有「劇烈降雨」，中南部亦轉有局部雨；會帶來多少雨量？視「奈格」路徑而定，需再觀察。

吳德榮提及，最新(27日2時)中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，菲律賓東方海面的熱帶低壓，有發展成「輕颱奈格」的趨勢。26日20時歐洲系集模式與最新「路徑潛勢預測圖」類似，模擬路徑大多呂宋島附近轉北、再轉東北大迴轉，皆有很大的「不確定性」；奈格行徑若在「潛勢預測路徑」東側迴轉的、威脅較輕；若在「潛勢預測路徑」西側迴轉的、則威脅加劇。預報資料將會如何調整？至為關鍵，應密切觀察。