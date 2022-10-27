2022臺北網紅節TY Star網紅獎火熱進行中，正進行投票的星星組自即日起至10/30(日)，月亮組將於10/31(一)至11/6(日)開放投票，備受矚目的太陽組於11/7(一)至11/13(日)期間啟動。

星星組目前投票進行至第三天，吸引數萬民眾前來支持心儀網紅，共有115位優秀入圍網紅參與票選活動，截至10/26晚上19:00，前三名分別為梓娜10,532票、笑叔9,761票、我是冠哥8,826票，盡顯星星組激烈戰況，網紅們使出渾身解術，紛紛在FB粉絲專頁、IG限動等平台號招粉絲，齊心協力為他們加冕，誓要奪下第一名寶座。

2022 TY Star網紅獎 星星組前三名即時戰況。（圖／太陽星網路科技提供）

2022臺北網紅節由臺北市商業處、台灣新媒體發展協會、旺旺中時媒體集團共同主辦，並由momo購物網、伊林娯樂、iKala、KOL Radar、C Channel、Asiagogo亞洲購協辦，臺北網紅節限時商城自11月1日至12月31日於momo購物網盛大展開，臺北網紅嘉年華活動則於11月11日~11月13日假香堤大道熱鬧登場，更多詳情請洽：