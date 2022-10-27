近期柬埔寨詐騙風波被炒得沸沸揚揚，IG健身網美「皮皮」也是受害者之一，皮皮回台後曾上節目分享經歷，未料最近宣布以藝名「妍兒」下海拍AV，引起大眾譁然，也引來大批酸民攻擊，對此皮皮選擇霸氣回應酸民，沒想到推特帳號卻因此遭到檢舉永久停用，讓她只好回到IG開「小帳」，並喊話網友「勿檢舉」。

皮皮回到台灣後曾在節目中還原事發經過，曝光詐騙集團在柬埔寨的恐怖行事曆，甚至自爆在7天內被性侵至少9次，所幸及時被搶救回台，才不用活在地獄之中。不過，她回到台灣後沒多久便宣布以藝名「妍兒」拍AV，引起大眾譁然，也引來大批酸民攻擊，諷刺她：「被賣到柬埔寨活該」、「從柬埔寨救一個想被保養的，回台灣跑去拍AV」等。

皮皮被救回台灣後曾在節目中公開在柬埔寨時的恐怖經歷，並在IG上曬出照片，崩潰透露：「我沒有你們想像那麼堅強，我一直想起那些綁架人口販賣」、「他們都在這張照片傳來傳去，我像貓狗一樣，看著被買賣」，令不少人心疼不已，但之後她就宣布下海拍片，許多酸民因此湧入她的IG並在貼文底下留言諷刺她，皮皮則霸氣回應：「終於期待已久的酸民來了」。沒想到她的推特帳號卻遭到大批網友檢舉遭到永久停用，皮皮只好回到IG新開設非公開的「色情小帳」，並呼籲網友「勿檢舉」、「請大家尊重每一個人工作的選擇」，但今日凌晨皮皮再度於限時動態中PO文透露連小號被封鎖，讓她相當傻眼。

而根據《ETtoday新聞雲》報導，皮皮表示目前的工作是AV女優，她很喜歡這份工作，在這一塊發展還蠻不錯的，是自願去拍攝並非外流，而且跟柬埔寨性侵也完全不相關。而她會投入AV產業，是經由一位同樣從事成人片女優的網友介紹，她們現在是同事，目前她也已完成三部作品；而拍攝AV除了能帶來優渥的收入外，她也因為是健身網紅，對於自己身體的雕塑很嚴格，也將自己視為藝術品，喜歡展現自己的身材，所以下海前她也曾有接過大尺度的外拍及寫真拍攝。

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