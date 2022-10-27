機車族不想乖乖排隊，從外車道直接左轉，甚至不等左轉燈亮，有騎士日前就在路口一連撞見5輛機車直接左轉，結果全被前方的警察攔下開單。（翻攝自YouTube）

北市辛亥路一處路口內車道畫有左轉標誌，但因道路狹窄，許多機車族不想乖乖排隊，就會從外車道直接左轉，甚至不等左轉燈輛，有騎士日前就在路口一連撞見5輛機車直接左轉，結果全被前方的警察攔下開單，影片標題寫「VIP續約這邊請」，網友笑說「兄弟大家都要左轉，左轉道那麼窄還是排一下隊吧」。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」分享一段影片，台北辛亥路一處雙線道路口有多輛機車從「外車道左轉」，而其實內車道就畫有左轉路標，多名機車騎士疑似因左轉道太窄，不想在後方排隊，才違規騎到外車道，並跨越雙白線左轉；拍下畫面的騎士則等到號誌變為左轉燈才轉彎。

機車族不想乖乖排隊，從外車道直接左轉，甚至不等左轉燈亮，有騎士日前就在路口一連撞見5輛機車直接左轉，結果全被前方的警察攔下開單。（翻攝自YouTube）

該名騎士等到變為左轉燈後才轉彎，沒想到稍早約4輛違規左轉的機車已遭前方的員警攔下，全部停在路邊遭開單，影片標題稱「VIP續約這邊請（要看完）」引發討論；網友留言「兄弟大家都要左轉，左轉道那麼窄還是排一下隊吧」、「機車也是要乖乖排隊，停內線右側怕被撞，就排汽車車隊後面嘛」。

也有網友認為原PO並排在轎車旁等左轉很危險「前面沒有機車停等區，你敢這樣並排等左轉也是很猛」，原PO前方還有一名騎士超過停等線，在最前方等左轉，網友說「機車停在那裡，當公車高速略過時連我都能感受到當時的風壓，難道你不覺得心驚」、「等待左轉燈時超越停止線與跨越雙白線可以檢舉，未等左轉亮燈直接左轉也檢舉」、「寶橋這裡每天都一堆快速通關，檢舉一個是一個」。