日本「神人」級學者小笠原欣幸預估年底選舉國民黨大勝、民進黨慘敗，卻被名嘴出征。國民黨主席朱立倫今到新北市樹林為新北市議員洪佳君站台時表示，任何一份預估民調都尊重，但國民黨自己要審慎以對，因為民進黨執政沒半步、選舉全奧步，最後用什麼抹黑、造謠、攻擊，各種招數都會來。

朱立倫說，除了審慎以對，第二就是要衝高投票率，選情現在相對還是冷，必須在最後一個月把票催出來，即便是新北市，也要拜託大家催票，不要因為覺得領先就鬆懈，每個地方都一樣把每一票都催出來。

被問到怎麼催票，朱立倫說，基層動員非常重要，朱在致詞時也提到今年新北超過一半里長同額，讓他非常憂心，他認為，里長、社團、基層幹部都要把票催出來，催票也是民主社會鼓勵大家出來投票，把票催出來是最後關鍵。

朱也說，這段時間持續拉票，把每一票拉過來，催出來，並做好監票，不要造成任何問題，拉票催票監票，都做好。