年底大選外傳民進黨高層下令全力保桃全黨挺鄭運鵬1人，卻傳出國民黨主席朱立倫也早接管桃園力拚勝選，對此，鄭運鵬表示，選舉每一個陣營拚全力勝選是應該的，但張善政總是用輕蔑的眼光看別人，團隊精神他就是對的別人都是錯的，他就是土地公別人就是妖魔鬼怪，這種雙重標準看不起人，這場選舉失去應有的尊重及高度，覺得蠻可惜的。

鄭運鵬說，朱立倫主席用突擊式提名張善政也無可厚非，這也是對自己、對選民的尊重，尊重國民黨用最強陣容包括韓國瑜來助選，他都認為是理所當然，但是張善政對他有很多用語到蠻難理解的程度，包括說他是鄭文燦的小弟，但是他也不會去講張是韓國瑜的搭檔，不會說張就是韓國瑜的小弟，最後一個月希望4位候選人大家保持互相尊重態度、正面及政策選舉，這樣對市民才是公平的。

而鄭運鵬26日晚間也接受深藍主持人趙少康的專訪，鄭運鵬對此表示，趙少康是20多年政界前輩也是好朋友，即使政黨屬性不同，也很願意面對面一起討論施政及桃園的需要，也不會分他是哪一個政黨。鄭運鵬說，長期擔任立法委員、民意代表及黨團幹事長，即使有衝突時，也要共同討論進步的方案，施政是要有耐心的，如果市民朋友有幾十年、甚至好幾代無法解決的問題，一定要聽得懂有耐心去聽他的需求並找出解決的方法，如果用張善政高高在上的態度，即使是他的競爭對手，問他設立婦幼局要刪除哪一局處時，竟要我站一邊去，那樣的態度不尊重對手就不會尊重市民，這是自己與張善政的差別。