美國持續軍援烏克蘭。

美國執政的民主黨可能在11月期中選舉中翻盤，讓共和黨重新掌握國會多數席次。眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）先前暗示，如果掌握國會，可能裁減對烏克蘭的軍援，這讓基輔緊張了，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）坦承「擔心」，但有信心處理這個風險，讓援助不會被切斷。

美國媒體「AXIOS」報導，共和黨可能在期中選舉後掌控國會，屆時眾院共和黨領袖麥卡錫可能接替裴洛西（Nancy Pelosi）成為新任眾院議長，他上周接受美國政治媒體「Punchbowl News」專訪時表示，「我認為人們將處在衰退的狀況，他們不會向烏克蘭開出空白支票。」這番話引發外界揣測，共和黨重掌國會後可能裁減對烏軍援。

House Minority Leader Kevin McCarthy (R-Calif.) is signaling that if Republicans win the House majority in next month’s midterm elections, the GOP is likely to oppose more aid to Ukraine in its war with Russia. https://t.co/OBwzfa0EL0 — The Washington Post (@washingtonpost) October 18, 2022

共和黨眾議員阿姆斯壯（Kelly Armstrong）指出，共和黨對軍援烏克蘭態度的轉變可能出於選民的反饋，「當人們看到食品雜貨價格上升13%，能源、水電費翻倍，如果你又剛好住在邊境，到處都是移民和芬太尼（fentanyl，一種強效的類鴉片止痛劑），烏克蘭絕對是你最後才會想到的事。」

針對共和黨掌控國會後可能裁減軍援，烏克蘭外長庫列巴接受AXIOS訪問時坦承「擔憂」。他說：「我們對這些聲明感到擔憂，我們相信這不公平，但我認為我們會解決，而且我確信我們會有效處理這些風險，對烏克蘭的援助不會被刪減。」

庫列巴強調，一直以來烏克蘭在美國國會受到跨黨派支持，「我們會與共和黨人、民主黨人合作，確保援助持續。」他更稱：「人們在選舉前發表政治聲明，但是選後又採取不同政策，或許有一些聲音，或許有影響力，我不會說我們不擔心，我們確實擔心，但我認為我們能夠處理。」

針對部分同黨同僚暗示可能裁減對烏軍援，共和黨眾議員貝肯（Don Bacon）表示不認為這是黨內主流聲音。

美國軍援烏克蘭，傳出面臨彈藥危機。

「AXIOS」報導，儘管俄羅斯入侵烏克蘭初期，美國國會對軍援烏克蘭展現了跨黨派的強烈支持，不過隨著戰事拖延，共和黨的質疑聲音也愈來愈多，5月，57名共和黨眾議員反對美國對烏的400億美元援助計畫，預計選後反對這類援助計畫的共和黨議員會愈來愈多。

一名共和黨資深眾議員透露，「400億美元援助計畫後，有許多共和黨人說，『這是我最後一次支持援助烏克蘭。』」

不過就算麥卡錫只是為了選票裝腔作勢，報導指出，美國國會內部的保守勢力正積極運作，抵制未來的援助支出。

例如「關注退伍軍人協會」（Concerned Veterans for America）顧問卡德威（Dan Caldwell）表示，他所屬的團體正對議員進行民意調查，「而且啟動基層部隊遊說成員支持更好的烏克蘭政策。」身兼共和黨研究委員會（Republican Study Committee）主席的眾議員班克斯（Jim Banks）指出，他的所屬團體相信，在國內脆弱的狀況下不能領導外國事務，共和黨重掌國會後的藍圖是保護邊界，處理能源成本及通膨來讓美國重新站起來。

「AXIOS」評論，在烏克蘭議題上，至少共和黨人對這點是有共識的：送出的每一分錢都必須經過仔細核算。