抓交通時間最好寬鬆一點才保險，台中一名林姓男子抱怨，昨天上午搭台鐵轉乘高鐵北上，事前他看雙鐵時刻表，發現從台鐵台中站到新烏日站是12時32分，12時39分剛好有一班高鐵，兩車間距7分鐘，他認為下火車中途到站內超商取高鐵票，再小跑步依然可趕上高鐵，豈知他提早10分鐘出門，到火車站看到全列車都誤點，害他沒搭上高鐵，氣憤地罵「以後絕對不搭火車轉高鐵了，爛東西」。

原PO昨（26）日於臉書社團《爆怨公社》指出，昨日有事要從台中上台北，計畫搭台鐵轉搭高鐵。出發前天他查台鐵時刻表，在台中車站搭乘12時20分區間車，抵達台中新烏日站是12時32分，再從火車站內通道到高鐵站須步行5至10分鐘。

原PO再看高鐵時刻表，發現12時39分剛好有一個班北上列車，認為下火車後到站內超商取高鐵票，再小跑步可趕上高鐵。他出發當天提早10分鐘到台中車站，進站才看到時刻表寫著12時17分自強號誤點，造成後面班次也延誤，導致他抵達台中高鐵站已是12時41分，令他氣憤地不已，「真是令人不爽，以後絕對不搭火車轉高鐵了，爛東西」。

貼文曝光，一票網友全笑翻，「你是第一次搭台鐵嗎？」、「7分鐘轉乘時間，真的要說你心臟很大顆」、「你第一次搭台鐵吧？很少準時的，至少要預留半小時」、「你應該是第一次搭台鐵喔！時間抓這麼緊」、「台鐵誤點已經是常態了」、「可以搭高鐵接台鐵，千萬不要搭台鐵接高鐵」、「不管是什麼交通工具，總是有可能在路上遇到突發狀況，時間真的不要抓的太剛好」。