前男團成員GINO（蔡東威），近年來參與許多戲劇演出，也有主持許多節目，日前他宣布加入八點檔《一家團圓》，昨(26)日GINO於臉書分享進新劇組拍攝情形，其中他竟坦言在過程中有出現一些「奇怪的狀況」。

GINO昨(26)日在臉書上分享新戲拍攝的狀況，他表示，他這次是飾演白天在生命禮儀公司上班，下班到變成為太子爺的乩身，GINO透露，在拍攝「降駕上身」的戲前，為此做了整整兩天的功課，並將網路上的相關影片皆看過一輪，更向太子爺允諾願意以吃素祈求拍攝順利。

未料，GINO的戲份開拍後仍有出現一些奇怪的狀況，他先是不斷打嗝，背脊到後腦勺持續發麻，甚至在鏡頭前，踏出他從來沒練過也不會的步伐，讓幕前、幕後的人員相當驚訝。

對此，GINO也在另一篇文中寫道：「只知道拜完太子爺公，心裡默默對話，打完嗝閉上眼後，我的身體就被帶動了」更上傳一段現場拍攝時的畫面，而貼文一出，也引起網友的熱烈討論更直呼：「這是太子爺在冥冥之中指導你呀！」、「這個角色真的很難挑戰，GINO哥還蠻厲害的」、「太子爺公跟你有緣保佑你拍攝順利」。

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