法新社引述外媒對大陸官方數據的分析，在房地產危機和提振經濟的財政措施推動下，今年前9個月大陸各級政府財政預算赤字達到7.16兆元（人民幣，下同，約合新台幣32兆元）的歷史最高水準。

據大陸財政部25日公布的數據分析，1月至9月期間，赤字為7.16兆元，幾乎是去年同期赤字2.6兆元的3倍。大陸財政部表示，1月至9月期間，政府收入下降了6.6％，至15.3兆元，原因是大陸給公司減稅以促進經濟。目前政府專注於促進基礎設施增長和創造就業機會，支出增長了6.2％，達到19.04兆元。

中共第二十屆一中全會23日召開，習近平領導的新政治局常委亮相。報導指出，大陸第三季的經濟增長率24日對外公布，比預定的時間延後近一周，儘管有新冠疫情嚴格封控管理，增長率仍回升至同比3.9％。但新的大陸最高領導班子讓市場感到擔憂，香港股市應聲災難性大跌超過6％。

法新社稱，北京已將今年的增長目標設定為5.5％左右，但許多分析人士認為這是不可能實現的。大陸正面臨房地產行業的危機，而房地產業與建築業占大陸國內生產總值的四分之一。10月份，二手房價格下降幅度為2014年以來最大。

英國凱投宏觀（Capital Economics）分析師埃文斯（Julian Evans）在一份書面資料中表示：「大陸房地產市場仍處於下行趨勢，預計全球需求將繼續下降，而人民幣疲軟限制了央行提供政策支持的能力」。

同時，與許多選擇與病毒共存的國家相反，大陸繼續奉行動態清零政策，也讓家庭消費受到反覆封鎖和旅行限制的影響。

法新社引述野村銀行首席經濟學家陸挺意見表示：「沒有明顯跡象表明清零政策真正放鬆了」。他指出，本周至少在28個中國城市中，有2.07億人處於不同程度的封鎖狀態。中國經濟復甦沒有真正的動力。