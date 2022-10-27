台中市神岡區大洲路昨（26）日驚傳桶屍命案！一名男子疑遭殺害後，屍體被以藍色塑膠袋包覆，並以水泥封在橘色塑膠桶內，棄屍於台中神岡某工廠廠房，被前往整理環境的林姓二房東發現。警方鑑識後發現，死者死亡時間至少超過2年，兇嫌犯案手法殘忍，因屍體嚴重腐化無法辨認身分，檢方今天上午將採集DNA比對身分。離奇的是，附近鄰居描述前晚附近的狗整夜都在「吹狗螺」，未料就發生這起案件，令人毛骨悚然。

死者屍體以屍袋裝著，由葬儀社載回殯儀館。（陳世宗攝）

據了解，60多歲林姓男子在神岡區大洲路承租2間廠房，3年前將其中1間租給33歲女子，1間則長期閒置，該女繳了1年租金後就未再續繳，近期林男想將廠房再出租，昨日中午帶員工前往現場整理環境，打開廠房鐵門後聞到惡臭味，發現1未加蓋的水泥塑膠桶有異樣，他將桶子推倒，水泥塊破碎掉落時，竟露出1隻左手前臂，嚇得他趕緊報警，才讓這起桶屍命案曝光。

警方到場後，隨即封鎖現場並通知鑑識人員到場採證，確認裡面裝有1具屍體，屍體被藍色塑膠袋包裹，再包覆水泥，從身形研判是男性，戴有1支男錶，手臂已蠟化，仍留有皮肉組織，尚未完全腐化，研判可能是2019年通報失蹤的陳姓男子，由於死亡時間已超過2年，屍體已面目全非，也採不到指紋，家屬也無法確定身份，今日檢方將採集DNA相驗，以確認死者身分。

警方於昨日傍晚4時許帶回承租廠房的女子，警方追查該名女子疑為死者的前女友，將其列為關係人，但女方未承認雙方男女關係，對於是否涉案以及有無共犯，仍待後續調查釐清；警方研判單憑她一人也難以進行棄屍及封屍，認為尚有其他男性共犯在逃，正追查釐清中。