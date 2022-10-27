晶片需求疲弱下，平均售價跌跌不休前景堪慮，造成全球半導體大廠紛紛縮減資本支出，現階段避免投資先以觀望為主。在同業SK海力士率先公布慘不忍睹的季報後，三星電子27日出爐的最新財報也表現失準。

這家韓國記憶體晶片以及智慧手機巨擘，在截至9月的3個月期間，歸屬於母公司業主淨利為9.14兆韓元，約64億美元，比彭博社匯整的預估值9.4兆韓元要少一點，不過卻比去年同期大減24%左右。同時，營利年減31.4%，但營收卻小增3.8%。

受到終端需求急速下降衝擊，科技業的客戶也為該如何要消化之前所囤積的大量庫存而苦惱，全球記憶體大廠包括韓國SK海力士、美國美光以及日本鎧俠等，也正以削減資本支出以及減產，來緊急因應部分晶片過剩情況。

今年有可能會出現虧損的SK海力士於26日示警，個人電腦與智慧手機出貨量大減，記憶體產業正面臨著前所未有的惡化局勢。調研單位集邦科技也說，若美對中祭出的科技禁令擴大，恐怕會明顯影響到2023年中國大陸伺服器出貨動能。

對減產以及資本支出抱持謹慎態度的三星電子，10月中上旬曾有內部消息傳出，目前沒討論過要降低生產量。三星強調，會從市場中找尋蛛絲馬跡，同時也會以變通的方式來管理產能。

韓國資產證券公司Eugene在三星公布財報前表示，目前很難預估需求何時可以復甦，但應該會有一些較彈性應對的減產計劃才對。彭博社認為，NAND產品在第3季反轉為供過於求，依照目前需求來看，態勢或許會延續到2024年。不過，長期來看的話成長趨勢還是沒變，在目前個人電腦以及智慧手機市況不好下，短期要面臨的挑戰應會比較大一點。