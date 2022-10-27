您知道嗎？近4成台灣民眾每天會喝一杯以上的咖啡，平均每人每年的咖啡消費量約為122杯，咖啡產業總營業額可達近千億台幣。在如此龐大的消費數字背後，隱藏著哪些有趣的咖啡購買習慣呢？今天就跟著《DailyView網路溫度計》一起探索台灣民眾的咖啡消費數據秘密吧！

台灣消費量約佔全球0.45% 拿鐵、美式最熱銷

根據國際咖啡組織（ICO）統計，台灣人2021年共消費72.5萬包咖啡（每包60kg），全年咖啡消費總數約28.5億杯，平均每人每年約喝122杯，自2018年起每年增加1.6%。2022年，全球咖啡（每包60kg）消費量為1.71億包，台灣則佔了其中的0.45%。

《網路溫度計民調中心》透過網路調查方法，簡單隨機抽樣1,121份有效樣本，在95%信心水準及正負2.93%以內的抽樣誤差下，完成了《飲食習慣洞察—咖啡篇》調查。讓我們一起看看在廣大的消費數據下，台灣民眾的咖啡選擇偏好、品牌偏好以及習慣偏好吧！

據調查數據顯示，約4成台灣民眾每天至少喝1杯咖啡，僅14.8%民眾不喝咖啡。會喝咖啡的受訪者中，66.3%偏好拿鐵咖啡，52.7%偏好美式咖啡，偏好其餘種類咖啡人數則都低於20%。此外，冰咖啡和熱咖啡的喜好佔比分別為39.0%及37.8%，兩者偏好程度在伯仲之間。

連鎖咖啡品牌大家喝哪家？星巴克市佔最高

數據顯示，52.8%喝咖啡的受訪者每次購買咖啡的單價平均落在51-100元間，38.4%則在50元以下。若以平均每次消費30元來估計，咖啡市場2022消費營業額估近千億元。

至於品牌偏好部分，過去一年喝過咖啡的受訪者中，喝過星巴克者佔比最高，為68.9%，其次則是喝過85度C者，佔比53.9%。換算成人口估計，過去一年中約1,130萬人至少喝過一次星巴克，進一步與地區、年齡做交叉分析，結果顯示星巴克在北部、中部、南部以及所有年齡層中，喝過的比例均最高。

此外，在這份數據調查報告中，過去一年不分地區民眾所喝過的連鎖咖啡品牌佔比排行，前1-5名和《DailyView網路溫度計》連鎖咖啡網路口碑排行榜中的1-5名一致，顯見網路討論聲量和咖啡消費行為也具有一定的關聯性。

超商咖啡成新趨勢 9成咖啡族曾喝過統一超商咖啡

Maciejewski and Mokrysz （2019, 136）曾透過消費者行為理論與咖啡市場特性，提出未來5年（2020-2024年）8項咖啡市場產品趨勢預測。其中第5項為「便利商店咖啡興起」，這點也和《飲食習慣洞察—咖啡篇》的調查數據相互呼應。在台灣購買便利商店咖啡的情形十分普遍，90.1%咖啡族曾喝過統一超商咖啡，74.7%咖啡族曾喝過全家便利商店咖啡。

「個人偏好口味」為大部分人購買咖啡的首要考量

在喜好層面數據調查顯示，個人偏好口味為大部分人購買咖啡時考量的首要條件。以喝星巴克的人為例，該族群在購買咖啡時第一個考量的為個人偏好口味，其次考量條件依序為個人喝咖啡的習慣、個人方便、咖啡飲品品質、咖啡飲品價格。

至於其他品牌的消費者，也多以個人偏好口味作為首要的購買咖啡考量因素。比較特別的是，購買CAMA咖啡的消費者，會以「咖啡飲品品質」為首要的購買考量因素。

完整報告免費下載：《台灣民眾飲食習慣洞察—咖啡篇》

分析說明：

《網路溫度計民調中心》於2022年9月10日至16日進行飲食習慣偏好調查。針對年滿18歲之網路人口進行網路調查，抽樣方式為簡單隨機抽樣，並依據性別、年齡、教育程度與戶籍地進行反覆多重加權，使樣本特徵趨近母體特徵，具樣本代表性。有效樣本1,121份，在95%信心水準下，抽樣誤差在±2.93%以內。