2022年九合一選舉倒數計時，重大公共建設成為選民檢視市府施政的重要項目，尤其是近兩年許多產業都受疫情影響，因此政府投入重大公共建設，不僅能擴大內需、活絡產業，同時也能帶動經濟。東海大學政治學系教授潘兆民表示，許多市民最關注的焦點是交通建設，因為便捷的交通有助於民眾就業，一個城市住起來是否舒服、是否有幸福感，與交通建設有極大關聯。台灣大學建築與城鄉研究所助理教授賴仕堯認為，除了交通建設之外，目前六都也紛紛朝向「指標性建築」、「指標性地標」邁進，舉例來說，台北流行音樂中心以及高雄流行音樂中心建築設計外觀上相當吸睛，不僅成為都市地標，更是施政指標，容易被關注討論。六都之中哪個都市完工的重大公共建設聲量最高？民眾又是如何討論六都的重大公共建設？

市民關注交通建設！中捷、高雄輕軌飆出高聲量

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2020/10/20～2022/10/19）統計調查，近兩年來六都重大公共建設網路聲量第一名是台中市，總共76萬9,895筆聲量。除了交通建設台中捷運，還有休閒運動建設中央公園和長春、大里、潭子運動中心最被大家討論。其中台中市的重大公共建設聲量最高點出現在2020年11月17日，當天是台中捷運綠線試營運第二天，試營運期間民眾可免費搭中捷，不少網友迫不及待搭乘台中第一條捷運，直呼「搭捷運還是方便，可以躲雨、吹冷氣、不用停車」，但也有民眾認為「捷運站離景點比較遠。」台中捷運系統是台灣中部第一個大眾捷運系統，無論是動工或是完工啟用，都受到相當大的關注與討論，尤其捷運更是直接影響到民眾的生活，因此民眾有許多不同的看法，逢甲大學運輸與物流學系教授林良泰分析，捷運直接攸關民眾日常出行，加上許多人期待台中捷運通車，因此網路聲量高。

六都之中，網路聲量第二名是高雄市，總共26萬3,052筆聲量。除了交通建設高雄輕軌，還有休閒運動建設高雄流行音樂中心和左營運動中心最被大家討論。高雄捷運環狀輕軌是台灣首座通車營運的輕軌運輸系統，無論是第一階段完工通車，還是第二階段區間陸續通車，皆引起相當大關注，而被封為高雄輕軌最美路段的「龍貓隧道」，10月5日試營運造成轟動，更成為打卡景點。但高雄市的重大公共建設聲量最高點出現於2021年8月31日，當天高雄輕軌「凱旋二聖站」發生草皮捲入車底導致脫軌意外引起關注，所幸當時車上僅兩位乘客，無人員受傷。消息一出傳到PTT，除了探討輕軌脫軌之外，也有網友討論上班尖峰時刻只有兩人搭乘，開玩笑說「銅板價格，帝王享受」、「幸福暖暖兩人包廂除草專車」。

政見提北流選民關切 八德運動中心天花板墜聲量暴增

六都聲量第三名是台北市，總共10萬6,331筆聲量。除了交通建設環狀線，還有藝文建設台北流行音樂中心和台北表演藝術中心最被大家討論。台北市重大公共建設最高點出現在2022年9月1日，當日無黨籍台北市長參選人黃珊珊舉辦「首都進化雙軸線、建設再進化」政見發表會，推出「七大計畫」，其中提及「忠孝東路漫步道」，若當選將改造台北車站到忠孝東路七段的人行空間，沿線串連華山藝文特區、三創、北流等地，黃珊珊拋出諸多公共建設，努力打造亮點，引起網友熱烈討論。針對這些政見，有網友認為「黃珊珊整體延續柯P，比其他人具體多了」；但也有網友表示，「黃珊珊現在還是太多柯文哲的影子，本身太溫和個人魅力不夠強」。

六都聲量第四名是桃園市，總共9萬1,204筆聲量。除了運動建設八德運動中心，還有藝文建設橫山書法藝術館和1895乙未保台紀念公園最被大家討論。桃園市重大公共建設聲量最高峰出現在2022年9月18日，當天下午2點多台東發生規模6.8強震，結果桃園市八德國民運動中心羽球場的天花板掉落緊急關閉。但前一天該場地才整修完畢，隔天就發生天花板掉落意外，因此在公共建設議題上，引來許多網友批評「桃園八德地震體驗館」、「才剛啟用就垮，這什麼豆腐渣工程」。

淡海輕軌通車受矚 國際棒球訓練中心開賽高討論度

聲量第五名是新北市，總共4萬867筆聲量。除了交通建設環狀線和淡海輕軌，還有運動建設新店運動中心最被大家討論。其中重大公共建設聲量最高點出現在2020年11月15日，當天淡海輕軌第一期藍海線開始試營運一個月，新設三站區間可免費搭乘。新北捷運公司在通車首日，推出蓋有首發車紀念戳章的一日交通聯票供民眾收藏。另外，漁人碼頭觀海廣場有「藍海通車嘉年華」，晚上還有煙火秀以及搖滾團體表演。不少網友表示，「感謝新北市長的推動」；還有人建議「可以再規劃接三芝、石門、金山到萬里嗎？無限期待！」

聲量第六名是台南市，總共8,723筆聲量。除了運動建設亞太國際棒球訓練中心，還有大臺南會展中心和台南市立圖書館新總館最被大家討論。其中重大公共建設聲量最高點出現在2022年7月29日，當天第6屆U12世界盃少棒錦標賽在台南市亞太國際棒球訓練中心開打，共有11國的代表隊參賽。開幕賽由中華隊迎戰勁敵巴拿馬隊，台南市長黃偉哲再度到球場巡視，他強調，對場地設施的最基本、最重要的就是安全性要求，要避免出現任何因為設施設備不周全，導致球員受傷的情形。黃偉哲市長談論公共建設以及球場安全，但這番話立即引起不少PTT網友笑稱，「阿哲你是不是在臭智堅」；同時也有人表示，「很少政治人物會一直再三重複的檢查設施和所有程序，更何況是市長級別的人物，黃市長真的有心了」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年10月20日至2022年10月19日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『六都重大公共建設』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。