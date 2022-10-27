資深媒體人、前主播張瑞玲今(27日)傳出不敵癌症病魔辭世，享年51歲，據知她是文化大學影劇系畢業，早期原本在真相新聞網、環球電視、中天擔任主播，後來跳槽到民視擔任主播、製作人，主持過《就是愛玩美》、《我愛看電影》等節目，其中《我愛看電影》播出了3年，最後她親自在官方部落格寫下道別文，字字句句表示著對電影的熱情，如今看來令人動容。

張瑞玲的臉書代理人近日在臉書上替她公布死訊，她生前寫下罹癌很辛苦，但沒做生命的逃兵，所有的治療她都做過了，最後是醫生請她放棄的。而張瑞玲的簡介也被挖出，1月5日生日的她是工作狂代表摩羯座，曾就讀國立藝專戲劇科、文化大學影劇系，畢業後在真相新聞網、環球電視、中天、民視等媒體工作過。

張瑞玲的興趣是電影、電視、舞台劇，因此她生前曾製作過《我愛看電影》節目，2009年4月開播，2012年10月播最後一集，主持人除了她之外，也曾找來「小惡魔」湘瑩（現改名為：王嫚萱）和她搭檔主持，共播出177集後，張瑞玲曾在官方部落格寫下告別文，直言感謝觀眾的支持，給她許多成長的機會，不論是主持的歷練、製作節目細節、認識電影同好等。

最後，張瑞玲表示，她仍記得當時節目播出後不久，就在路上遇到民眾對她表示對節目的喜愛，至今仍記得當時的感動，她最後寫下：「電影真是一項拉近彼此距離、成為聊天話題的休閒娛樂，我也成為親朋好友們每周詢問的對象，題目是『這禮拜哪部電影好看？』所以，雖然這節目暫告一段落，但是好電影依舊每周上演，大家繼續可以看電影，愛電影，聊電影！」