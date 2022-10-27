俄羅斯切斷輸往歐洲的天然氣供應，雖然有美國、中國等替代來源，眼下庫存正在增加，不過日本業界警告，歐洲的天然氣採購風險正越演越烈，因為來自俄羅斯的主要天然氣管線「北溪」中斷，且明年開始，向中國採購天然氣困難度也將增加，預期到2024年3月，歐洲天然氣庫存恐降至0。

根據《日經中文網》報導，歐洲的天然氣庫存目前正在順利增加，業界團體GIE的數據顯示，截至10月19日，歐盟（EU）成員國的整體天然氣庫存已來到93％，提前達成歐盟先前喊出11月庫存80%的目標。

但報導提到，未來情況將不會那麼順利，調查公司牛津經濟研究院(OxfordEconomics) 指出，天然氣短缺的風險依然存在。日本石油天然氣金屬礦產資源機構（JOGMEC）也說，歐洲的能源問題在於明年，JOGMEC稱歐洲天然氣的庫存將從明年初開始減少，一路下降並且難以補充，因為北溪管線何時恢復正常恐遙遙無期。

此外，雖然今年中國因為經濟放緩、能源需求減少，向歐洲轉售的情況增加，但北京政府為了維護國內供應，已開始敦促暫停轉售，未來如果中國內需復甦，歐洲便難繼續仰賴中國天然氣，在此情況下，明年天然氣的採購難度將大大提升。

國際貨幣基金組織 (IMF) 日前表示，能源危機重創歐洲經濟，歐洲部分地區的經濟衰退，可能會演變成整個歐洲「更嚴重的衰退」，歐洲發達經濟體的成長預估，恐在2023年顯著放緩至0.6%。