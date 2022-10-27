崑山科技大學昨天深夜傳出一名男碩士生不幸墜樓身亡的憾事，校方表示，該生為今年碩士班新生並擔任教學助理，做事認真但沈默寡言，少與他人互動，未曾聽說有課業或感情問題，發生憾事也讓師生相當震驚、難過。

死者為22歲、碩士班一年級的郭姓男學生，郭男今年考上碩士班，才剛入學1個多月，平日住校，做事認真但少與人互動。據了解，發生憾事後，男學生家人曾主動向校方表示其有服用憂鬱症相關藥物的紀錄。

台南市消防局119勤務中心昨天深夜10時27分獲報該校一名學生墜樓，到場時，該名學生已明顯死亡，校方第一時間也已向教育部通報。

校方指出，該名學生未曾聽說有課業或感情問題，也沒有相關轉介輔導記錄，後續也將針對其室友與班上同學進行諮商輔導及安心座談，關心相關人員身心狀況，並協助家屬處理後續事宜。

★《中時新聞網》關心您：再給自己一次機會！自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）、生命線：1995、張老師專線：1980。