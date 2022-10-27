歐洲股市周三收復早盤失土，最終收紅。加拿大央行(BoC)周三宣布的升息幅度小於預期，點燃了各國央行放緩升息的希望。

周三歐洲Stoxx 600指數收漲2.70點或0.66%，為410.31點，指數來到9月20日以來的近5周新高水準。

德國股市上漲1.1%，法國股市升0.4%，義大利股市升0.5%，三者指數皆達到近6周新高。

Interactiv Brokers的策略師Steve Sosnick說；「由於加拿大央行升息小於預期，你肯定可以看到(股市)收益轉好」。「如果加拿大央行沒有將利率上升到預期水準，或許也將為其它央行定下基調」。

目前所有人都在關注歐洲央行(ECB)周四的政策會議，人們普遍預計，官員們將再次加息75基點，以遏制通膨。

然而歐洲股市周四在大部分時間都承受著壓力，華爾街科技巨頭的令人失望財報，以及黯淡的經濟前景，都給歐洲股市帶來壓力。

受到微軟、Alphabet等美國同業的拖累，歐洲科技股微幅下跌。

銀行股下跌0.3%。德意志銀行升1.2%，巴克萊銀行跌0.3%，西班牙的Santander銀行跌3.3%；儘管後兩家銀行都公布利潤表現優於預期，但也對不斷上升的風險發出警告。

在上調全年獲利目標後，義大利裕信銀行上漲4.3%。

海尼根大跌5.4%，報83.4歐元；該全球第二大啤酒廠稱，已經在歐洲部分市場看到需求放緩的跡象。

ASM國際大跌7.8%，報256.5歐元；該半導體製造設備商表示，美國的出口管制，將嚴重影響到公司對中國的銷售。