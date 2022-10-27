台中神崗一廢棄工廠發生驚人桶屍命案。（讀者提供／馮惠宜台中傳真）

台中神岡桶屍命案 二房東聞惡臭"驚見一隻手"嚇壞報警│中視新聞 20221027

台中神崗發生驚人桶屍案，死者疑死後被塞入塑膠桶以水泥封存長達兩年，檢方今 (27日)進行相驗、解剖，知名法醫高大成指出，驗DNA確認死者身份是重點，但由於屍體已嚴重蠟化，皮毛恐很難驗到DNA，他建議取外表蠟化下的肌肉組織，因為屍體被水泥封存，腐化程度是曝露在環境中的1／7，應仍可驗到DNA。

中山醫學大學法醫系主任高大成指出，死者屍體被水泥封存，他預估檢警昨夜已將屍體與水泥分離了，至於如何分離的，他表示，因為屍水本身就會腐蝕、讓水泥塊產生裂縫，只要敲一敲，就會屍體與水泥分離。

警方目前也鎖定一失蹤長達兩年的50歲男子可能就是死者，但由於死亡長達二到三年，且屍體已蠟化，要如何驗DNA？高大成表示，除了採集塑膠桶內的毛髮，蠟化包存的肌肉組織應可驗到DNA。

他分析，由於屍體封存在水泥中，腐敗的速度是曝露在一般環境中的1／7，等於目前肌肉組織是正常人死後一百多天，應還可驗到DNA。