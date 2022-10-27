奈格颱風颱風27日8時的中心位置在北緯 12.0 度，東經 132.0 度。（翻攝自中央氣象局／林良齊台北傳真）

原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓已於今天8時增強為輕颱奈格，預計將朝呂宋島一帶移動後北轉，請注意氣象局發布最新颱風動態，也不排除會發布海上颱風警報。

中央氣象局颱風消息指出，該颱風27日8時的中心位置在北緯 12.0 度，東經 132.0 度，以每小時10公里速度，向西北西進行。中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒 25 公尺，七級風暴風半徑 100 公里。