針對立委爆料「抖音」上面出現使用外交部LOGO的帳號，外交部今天強調，相關在TikTok的假帳號已嚴重混淆視聽，惡性重大，外交部已於昨（26）日函請內政部警政署協助調查，也將持續密切關注假帳號有否進行認知作戰的不當宣傳。

外交部發言人歐江安澄清，外交部從未在中國企業創辦的短影片社交應用程式「抖音」海外版「TikTok」平台設立帳號，該平台出現冒用外交部部徽及名稱等均是假帳號，其發佈內容與外交部毫無關聯。

她說，目前外交部只有在臉書（Facebook）、推特（Twitter）、IG（Instagram）、YouTube等社群媒體平台成立帳號；其官方認證可避免有心人士仿冒外交部帳號。外交部帳號的管理也採取雙重驗證機制，以防止駭客入侵張貼不實內容。

外交部呼籲民眾在瀏覽外交部社群媒體時，高度留意檢視帳號的真實性，以免被不實資訊誤導。如果民眾在相關社群平台發現有偽造外交部成立的假帳號，請立即通知外交部。外交部將立刻向警政單位及相關平台檢舉，並採取一切必要措施。