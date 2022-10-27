藝人Selina（任家萱）以女團「S.H.E」身分出道後，便以甜美外表、直爽又親民的性格吸引無數海內外粉絲支持，平時也會透過社群媒體與粉絲們互動、分享私下生活。而本月底即將迎來41歲生日的她，近日陸續收到友人提早送的禮物及蛋糕，但沒想到蛋糕上的一個裝飾，讓她忍不住表示「想點唱一首《哭笑不得》」也讓粉絲們笑翻。

Selina即將在本月31日迎接自己的41歲生日，日前她在社群媒體上曬出慶生照，表示「慶生週開跑囉！ 切下今年第一個蛋糕，謝謝好友精心準備，41我來啦！」，底下還特別備註「#生日蛋糕上有亮點」、「#我喜歡第二張照片的帥氣感」；接著，Selina事後也在限時動態上轉發該篇貼文，表示「蛋糕上的亮點，讓我想點一首『哭笑不得』」。

而照片一曝光後，眼尖的網友仔細看也發現好友所送造型蛋糕的祝福立牌，竟將她的名字「Selina」寫成了「Seline」，紛紛在底下留言「Selina拼錯了嗎？哈哈哈哈哈」、「Hi seline妳好像s.h.e的selina那麼漂亮」、「蛋糕名字是不是把CELINE愛牌和SELINA融為一體」、「噗！英文名字是拼錯嗎？SELINE?」；另外網友看到她絕佳的近況，也表示「看起來像18哪有41啦」、「41歲的娜娜怎麼還像少女一樣」、「看起來只有30啦怎麼這麼美啊」、「慶生週客氣了，妳過慶生月我們也是可以的」意外引起熱烈討論。