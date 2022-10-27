高通、沃達豐(Vodafone)在推動歐洲行動通訊創新上擁有穩固且長期的合作關係，雙方宣布該合作的下一步。兩家企業計畫聯手開發、測試及整合具有大規模MIMO功能的新一代5G分散式單元(DU)和無線電單元(RU)，最終在歐洲實現Open RAN的商業部署。這次合作發佈建立在兩家公司先前在2021年4月承諾開發技術藍圖的基礎上，此技術藍圖將協助設備供應商使用Open RAN技術建構未來的5G網路。

高通與Vodafone正開發搭載高通X100 5G RAN加速卡和高效能高通QRU100 5G RAN平台的5G Open RAN基礎建設解決方案。這些解決方案預計提供具突破性的功耗表現，以降低總擁有成本，達成網路環境永續，並藉由大規模MIMO中的64T64R和32T32R功能，在擁有大容量需求的密集城市情境中，滿足新一代網路的需求。

高通歐洲公司技術副總裁Dino Flore表示，期待擴大與Vodafone的合作，以帶來新一波數位轉型，並藉由高效能、具能源效率的無線電與分散式單元解決方案，於全球普及Open RAN的部署。透過結合高通技術公司的5G領導地位以及Vodafone建構大規模網路的專業，我們可以徹底改變現代網路的設計方式以及新一代服務的提供方式。

Vodafone網路架構總監Santiago Tenorio表示，高通近期已送樣高通X100 5G RAN加速卡以及高通QRU100 5G RAN平台，期待與高通技術公司合作測試並提供這些平台。此重要的里程碑是在歐洲實現Open RAN商業部署的關鍵一步，也帶來了創新、具成本效益及功耗效率的Open RAN解決方案。