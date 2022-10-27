鴻海(2317)與美國俄亥俄州揚斯敦州立大學（YSU）今（27）日宣布將建立合作伙伴關係，目標攜手打造當地電動車人才培育及創新中心，以滿足未來電動車產業對高技能勞動力的需求，進一步合作細節會在簽訂備忘錄（MOU）後再對外公布。

美國能源部今年曾委託揚斯敦州大，針對電動車產業領域中的儲能業進行勞動力市場評估，結果顯示美國需要推動註冊學徒制、多重產業認證來強化相關人才培育，此次新成立的機構將協助加快推動這些制度。

鴻海目前在俄亥俄州Lordstown地區已擁有一座電動車製造工廠，廠區距離揚斯敦州大僅半小時車程。揚斯敦州大與鴻海規畫在Lordstown地區建立培訓和創新研發中心，雙方將著手規畫短、中、長期發展計畫。

鴻海表示，作為鴻海美國俄亥俄州電動車工廠所在揚斯敦地區最主要的大學機構，攜手揚斯敦州大將有助培養當地人才。未來中心將專注於新興電動車產業中，先進製造、能源儲存和其他有關AI、5G和網路安全等技術整合解決方案的建構及永續人才培訓。

揚斯敦州大校長Jim Tressel表示，雙方希望藉此帶動地區及其他周邊強勁經濟效果，並將影響擴及到美國各地。他強調，現在是打破地理和機構藩籬的時刻，攜手提供人才解決方案，加速產官學界及勞工組織能更快聚焦投入資源及策略，進一步滿足產業勞動力需求。

揚斯敦州大人才教育和創新執行董事Jennifer Oddo表示，建立一個國家級中心，將能打破隔閡，有助串連教育計畫，提高外界意識到機會可能性，並運用標準化最佳作法，做到可以在任何地方投入應用。

鴻海產品長蕭才祐指出，集團將藉由自身在製造領域的優勢，重新定義汽車產業的委託設計製造服務（CDMS）。隨著集團在俄亥俄州的電動車生產重心持續成長，很高興能與揚斯敦州大這樣的學術合作夥伴攜手，培育未來對高技能勞動力的需求。