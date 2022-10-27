高雄日前晚間52歲王姓男子在外遊蕩時，見路邊一輛機車鑰匙未拔，萌生竊意將車騎走，失主下班發現愛車不見立即報警求助，警方以車追人下，案發約3小時將王男逮捕，過程中還發現王男手上還繫著許多串成一起的平安符，令員警相當驚訝，感嘆賊星該敗，心懷不軌神明也不會保佑，全案依竊盜罪移送法辦。

24日晚間11時許，40歲蔡姓男子慌張到新興分局前金分駐所報案，稱當天騎車至前金二街公司上班，下班要返家時，發現停在公司附近的機車不翼而飛，疑似遭竊。員警立即調閱現場周邊路口監視器，發現一名身形壯碩的男子騎乘該輛機車前往苓雅區方向離去。

經員警以車追人，25日凌晨2時許於中華三路上發現蔡男的機車，此時員警立即到附近商家訪查，在一旁的撞球館內發現一名與監視器中的竊嫌相似身形、穿著的男客，驚覺有異上前盤查。

果不其然，在盤查過程中，發現男客身上有蔡男機車鑰匙，經員警確認身分，男客為王男，並有多項竊盜前科，在他手上還繫約6、7個從廟方拿取的平安符，王男被帶返所時，仍小心翼翼地繫於手上，令員警不禁感嘆，勸戒王男「舉頭三尺有神明」，若心懷不軌犯罪，帶再多的平安符，神明也不會保佑。

據了解，王男平日活動均在鳳山區，此次為何來到前金區？王男辯稱24日於高雄地方法院開庭，開完庭後在法院附近遊蕩，見蔡男上班時機車鑰匙忘記拔，便起竊心，將機車騎走，全案依竊盜罪移送高雄地檢署偵辦。