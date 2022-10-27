數位部長唐鳳今天至立院交通委員會做專案報告，國民黨立委洪孟楷質詢到新聞媒體與社群平台分潤問題，唐鳳指出，電子媒體與平面媒體的計算機制會不同，已經聯絡相關主管機關做試算，一個月內會啟動對話平台。

洪孟楷認為，新聞媒體在社群平台應有合理的分潤機制，主管機關應該提出試算方法，供日後新聞業與平台業者可以討論。

唐鳳表示，新聞業是一個公益，新聞業若不強韌，對民主社會是不好的，數位發展部一定會打造各方可接受的，社群與媒體分潤機制。已經有聯絡主管機關提出試算機制，都有參考國外。

唐鳳也提到，目前電子媒體跟平面媒體的試算機制不同，電子媒體由NCC負責試算，平面媒體則由文化部負責試算，一個月後會對齊所有的數據，確保大家都可以同意。不過目前主要都是計算新聞媒體被平台轉用損失多少的試算，至於要彌補多少還需要後續做討論，一個月內會啟動對話平台。