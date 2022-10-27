素有「國手搖籃」之名的樹德家商，多年來培育多位美容科國手，屢次在國際賽事奪獎爭光。此次代表台灣前往芬蘭赫爾辛基參賽的美容科國手陳雅渝，在賽中奪得青年組美容職類銀牌，捷報傳回台灣，讓母校樹德家商與有榮焉，勞動部長許銘春都大讚陳雅渝「絕對的專注、絕對的信心，果然不負眾望。」

「求新求變，好還要更好」陳雅渝秉持著精益求精的精神，從就讀三民國中開始投入相關領域，畢業後就讀台南應用科技大學，一路從勞動部舉辦的南區競賽、全國賽、國手選拔賽過關斬將，在全國技能競賽榮獲金牌，以及在第二階段國手選拔成功獲得第一名，如願成為國手。

陳雅渝赴往芬蘭比賽前，樹德家商校長陳清美特地勉勵她「登上國際舞台必定上台授獎！」對陳雅渝的參賽打了一劑強心針，此次榮獲銀牌殊榮，全校師生都也感到與有榮焉。

陳清美表示，美容科畢業生陳雅渝獲此殊榮，再次證明樹德家商美容國手搖籃名號實至名歸，不僅在硬體設施上可謂全國之冠，更在專業技職教育中不斷尋求創新與突破，因此征戰國內大小比賽屢獲佳績，每每在國際賽中展現實力獲獎無數，期許未來有更多優秀的樹德學子站上世界的舞台為國爭光。