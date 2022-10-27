海外代購遇奧客！一名在英國念書的女網友表示，今年12月底要回台灣，想說試試看做代購，沒想到遇到奇葩客人，先是要求看到精品店內商品的照片，後來說自己已經匯款47.9萬元，卻傳來一張滿是塗改痕跡的匯款單，讓原PO當場看傻，忍不住多問2句，卻遭對方爆氣反嗆「懷疑別人要合理！」超瞎手法引來網友討論。

一名女網友日前在臉書社團《爆料公社》發文說，她目前在英國念書，12月底要回台灣，想說做代購當興趣玩，沒想到卻遇到了一位奇葩顧客。從對話截圖中可見，一位暱稱是「丹丹」的買家說自己住在南投清境，希望原PO可先到櫃上拍精品包的照片，讓她與朋友挑選款式，然後他們才願意下山匯款。

女網友表示，她依約到了精品店拍照，要求丹丹要先匯款才會代購，對方答應後，下秒傳來的匯款單卻漏洞百出，讓原PO當場傻眼「你這個寫的不太對喔！這樣是無法通過的。」因為匯款單上滿滿都是塗改過的痕跡，從收款銀行、銀行帳戶到匯款金額，每項都改過，但卻沒照規定蓋章或簽名。

女網友指出，由於遲未收到入帳通知，因此她私訊丹丹說「我明早能收到錢嗎？若沒收到錢，就不幫忙代購了！」未料丹丹反嗆說「下午3點半後匯款，本來就要隔天早上才會入帳，懷疑別人要合理。」但無論原PO怎麼問明天能否收到錢，就是不正面回答。

超誇張的匯款單引起網友熱議，不少人看傻直呼，「那張匯款申請書，我笑了！他小學有畢業嗎？這樣也想騙人？完全看不起當詐騙這行的專業度」、「47萬9塗成這樣子，以為是在玩扮家家酒」、「很粗糙又白爛的手法，是新入行的嗎？」