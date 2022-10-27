居家隔離措施再放寬！中央疫情指揮中心宣布11月7日開始，確診接觸者居家隔離一律改成「0+7自主防疫」，意思是同住接觸者被匡列後，當天快篩陰性，外出時持兩日內快篩陰性即可，這也代表著3000元的防疫補償金，將同步走入歷史。

防疫補償金走入歷史 開辦兩年多

所謂的防疫補償金，是「因接觸確診個案而被匡列居家隔離者」，如隔離期間未領薪水，未違反規定，就可拿隔離通知書向衛福部申請三千元。隔離後的2年內都可辦理。但由於11月7日起居家隔離政策改變，接觸者將不會收到隔離通知書，也就不能申請這項補償金了。

1000元防疫補償 聲量最高

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，來看「防疫補償金」自109年6月17日開辦以來至今的探索概念，可以看到「居家檢疫、居家隔離、居家照護、隔離假」等相關字樣，因當初大量確診匡列時，無法上班或因照顧被匡列孩子無法請領公司薪水時，遂可拿居隔通知書向衛福部申請，其中「1000元」正是政府依據嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例規定，受隔離、檢疫者，及其照顧者，每人每天可申請1,000元補助。

居隔走入歷史 防疫保單「隔離理賠」解套

同樣的對於產險業者來說，「隔離理賠」也同步解套。媒體報導9月底前的新冠肺炎疫情理賠件數來到了242萬件，理賠金額已經突破千億元。目前有效保單還有百萬件，這次的居隔新規定讓產險業者減壓不少，估六大業者可以少賠10億元。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年06月17日至2022年10月24日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『防疫補償金』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註5)作為本分析依據。

*註6 社群活躍度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，解析網路聲量的來源出自社群平台與新聞媒體之比例，呈現網友自主發文影響力。