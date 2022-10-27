國泰世華銀行表示，數位銀行帳戶「國泰KOKO」明（2023）年第4季起將暫停App服務，不只如此，KOKO簽帳金融卡申辦通路、KOKO COMBO icash聯名卡也有所更動。

2023年Q4暫停KOKO App

國泰世華銀行24日公告，自2023年1月1日起，將整合數位帳戶申辦通路於國泰世華CUBEApp，既有KOKO用戶可持續使用KOKO App；預計2023年第4季開始，將暫停KOKO App服務，「實際暫停日將於銀行官網公告」。

據公告指出，國泰世華銀行因觀察到年輕人的金融需求越來越多樣化，從基本的轉帳、提款等需求，逐漸升級為投資理財、儲蓄目標管理、換匯等，為了讓用戶體驗更全面，將逐步引導KOKO用戶體驗國泰世華CUBE App，享受儲蓄、理財一次到位的一站式數位金融服務。

145.1萬用戶權益看這裡

根據金管會統計至2021年12月底止，國泰世華KOKO有145.1萬用戶，僅次於台新Richart，數位存款帳戶數位居第二，國泰世華銀行預計明年第4季起收掉KOKO App，該行也表示，「既有KOKO用戶可升級網銀密碼，登入國泰世華CUBE App，持續使用原KOKO數位帳戶」。2023年度KOKO帳戶權益將另行擇期公告於國泰世華官網以及KOKO官網。

另一方面，KOKO簽帳金融卡同樣自明年元月起，申辦通路將移轉至國泰世華CUBE App；KOKO COMBO icash聯名卡也是於明年同一時間，國泰世華將不再受理KOKO數位存款帳戶加辦「KOKO COMBO icash聯名卡」服務，既有KOKO COMBO icash聯名卡持卡人權益不變，2023年度權益將擇期另行公告於本行官網。

網友哀號：KOKO超好用

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統顯示，一個月內關於「國泰KOKO」的聲量趨勢共有2,695筆。KOKO App收掉的消息一出，旋即帶來749筆聲量。PTT網友表示，「KOKO超好用的說」、「KOKO轉CUBE單純品牌整合吧」、「之前國泰就在推辦CUBE卡，就是把KOKO升級過去」、「CUBE優惠很多欸」、「前幾天才傳訊要我改用國泰世華本行App，現在又改CUBE，才一個帳戶要裝幾個App啦」、「改來改去，同一家公司功能卻不通用」、「早該收了，一堆獨立App不知道在幹嘛」、「15次（免費）提領拜拜」、「KOKO App的功能原本國泰App就都有，包含KOKO帳戶跨轉50次免手續費也是，一直不懂多一個KOKO App單獨純在有啥屁用」。（KOKO每月享有50次跨行轉帳／15次跨行提款即時減免手續費）

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年09月25日至2022年10月24日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『國泰KOKO』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。