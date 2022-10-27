年末將近，各大百貨公司、電商週年慶活動紛紛開跑開跑，這時是購買3C、家電的好時機，尤其是家電廚具類，平時總是心痛買不下手，剛好趁著週年慶大打折扣、狂撒優惠碼、贈品的時刻，不趕緊把自己心儀的家電入手怎說得過去！

近年來民眾在家自主比例增高，操作簡單方便的氣炸鍋成為居家主婦（夫）新寵兒，儼然成為廚房必備神器，只是氣炸鍋品牌、型號推陳出新，今年想好好添購一台該怎麼挑才對？

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查網路上討論度最高的氣炸鍋TOP 10有誰入榜，想下手的朋友趕緊收藏！

1. Philips 飛利浦

2010年飛利浦在柏林國際消費電子展上，使用獲得專利的Rapid Air技術開發，推出了新型廚房用具Airfryer，是氣炸鍋發明品牌，其專業性與品質是眾人比較使用過它牌後，仍會回歸推薦的第一氣炸鍋品牌。

進一步從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，飛利浦在氣炸鍋聲量排行上也是最高的，其產品最大特色是擁有專利海星底盤，能透過熱穿透氣旋技術，讓食材熟度均勻，且還能減少烹飪過程中，加熱過度產生的油脂。

另外，一機可搞定煎、炸、烤料理之優點，也能讓廚藝小白進廚房再也不怕燒廚房，輕鬆就能做出外酥內軟的料理。

至於清洗問題也不用擔心，飛利浦有推出「官方清洗」服務，且全球兩年保固，民眾只要線上預約就行，服務相當專業貼心！

推薦者堅持捍衛飛利浦是唯一頂牌：「飛利浦氣炸鍋炸出來的牛排真的很好吃」、「飛利浦外觀就連擺著都很好看」、「會買飛利浦的人，重視的是材質質量」、「有送洗服務，我會選飛利浦」、「一生推飛利浦」。

2. 小米

小米的商品一向以CP值取勝，推出的智慧氣炸鍋，簡約的純白設計，價格兩千元有找，基本功能都有，還可連結米家APP智能操作，雖然容量偏小，且有民眾認為需要開鍋（塑膠味偏重），但CP值還是很高。

買小米用戶表示：「小米氣炸鍋，不到兩千，清洗更方便」、「小米算是功能質感取向，外型質感很好」、「小米的東西真的很有質感」、「CP值超高，一般家庭小米就夠了」。

3. Tefal 特福

Tefal 特福以生產不沾鍋類聞名，在氣炸鍋系列主打炸烤翻炒多功能，推出燒烤、翻炒二合一、蒸燒烤三合一功能機型，讓氣炸鍋不只是氣炸功能，還賦予它更多的料理可能性。

好清洗是眾人推薦優點：「覺得自動翻炒功能很棒耶」、「我買特福因為想要好洗」、「不用顧爐按一按煮了就很省事」、「可自動拌炒這點很威耶」。

4. Gourmia

GOURMIA數位氣炸鍋，因大容量（6.7公升）才1,659元，曾一度在costco賣到缺貨，被認為是性價比很高的氣炸鍋，不過也有人認為它的塑膠味偏重，必須花心思除味才能安心使用。

但優點也被眾人大推：「我覺得這台很好用，除了有點大以外沒毛病」、「這一台CP值很高」、「一直覺得最大的優點就是大」、「好用CP值高」、「經濟實惠空間大」、「好清潔 」。

5. Anqueen 安晴

安晴是台灣在地品牌，推出的氣炸鍋不僅價格便宜，外觀用馬卡龍色系也非常少女，內盤則用陶瓷不沾面料，加上把手設計有人性化，因此使用上省力、也好清洗，是小資家庭可列入參考的品牌。

愛好者推薦：「安晴便宜簡單好用好洗」、「介面人性化淺顯易懂好方便」、「自己用安晴覺得油煙問題還好」、「我也有買安晴氣炸鍋，真的非常實用」、「價格有點香，而且外型也很好看」。

6. ONE METER

ONE METER這款氣炸鍋主打可視玻璃內鍋，讓你食材變化都看得見，且是用無塗層、耐高溫的玻璃材質，雖然容量偏小，但精緻好收納，清洗上也相對方便不留汙垢，比較適合情侶、單身者使用。

被它外觀擄獲的網友表示：「外型不錯喔！小小一個收藏方便」、「玻璃材質的第一次見到，很特別！」、「可以看到食物的變化，真的很療癒」、「這尺寸一個人用很讚」、「玻璃鍋壁真的能解決廚房小白的擔心！」。

7. Electrolux 伊萊克斯

伊萊克斯不只吸塵器厲害，氣炸鍋也不馬虎，容量有5公升大，且氣炸籃和內鍋都可以拆卸清洗，並且採用觸動式控制面板，不僅使用上更直覺人性化，還能一鍵啟用，非常適合懶人主婦（夫）做料理使用。

用過的人大讚機器很安靜：「有買伊萊克斯5公升，超靜音超好用」、「這台好用，安靜又快速完成一餐」、「用的時候算蠻安靜的，也沒有怪味」、「容量超大，運轉聲音也很小」、「運轉聲音很小，沒有塑膠味」。

8. CookPower 鍋寶

CookPower鍋寶是台灣廚具品牌，其氣炸鍋系列產品售價便宜深得人心，且操作簡單有提供八道料理自選菜單，能一鍵料理完成，加上容量大就算想放全雞也不是問題，讓你零廚藝也能輕鬆出整桌菜。

容量與保固是眾人推薦的理由：「我用鍋寶氣炸鍋，目前還在，做鍋子的至少還能信任」、「真的便宜容量大又好用」、「鍋寶的兩年保固很誘人耶！」、「容量也蠻大的，而且不會不好清洗」。

9. recolte 麗克特

之前全聯就能集點換購的日牌recolte 麗克特，推出的系列家電都十分簡約時尚，主打小家庭與單身客群，這款氣炸鍋只有A4尺寸大小，方便收納且配件皆可拆清洗，重點是還能進洗碗機，很方便。

其外觀美到眾人推：「麗家電器就是高顏值」、「日本牌子就是耐看」、「二個人來說蠻夠用的」、 「少女心的粉色也太夢幻了」、「真的是我看見最美的氣炸鍋 」、「顏值超高的一款氣炸鍋，在意顏值的換下去就對了」。

10. Arlink

Arlink「小白同學」氣炸鍋，因外觀簡約好操作，受到不少租屋學生喜愛，其中最大特色是擁有獨家頂部+風扇不沾塗層，可節省90%清洗時間，且功能還很多元，是不少租屋學生會購入的氣炸鍋。

有入手的網友分享：「買arlink覺得小家庭好用，煮飯方便」、「清洗時泡熱水，就很好洗」、「arlink正在用，覺得沒啥太大差異」、「這台小容量感覺蠻ok的」、「本來想買小白同學，因為容量改買了大白熊」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年09月29日至2022年09月30日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『氣炸鍋品牌』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之延伸討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統