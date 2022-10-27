希捷科技（Seagate Technology Holdings）周三證實媒體報導，美國政府已經發文警告該公司供應某客戶硬碟（hard disk drive,HDD）的行為可能違反出口管制法。一名知情人士透露，美國政府所指的「某客戶」就是中國華為技術。

美國商務部早已將華為列入出口管制的實體清單，這表示未經美國政府批准，這些黑名單上的企業禁止取得美國的出口產品和某些外國製造的產品。

根據希捷周三提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件，該公司在8月29日收到商務部這份發出警告的「擬議起訴函」（Proposed Charging Letter）。商務部指出，希捷在2020年8月至2021年9月期間，提供硬碟給某家被列入實體清單的客戶與其關係企業。

希捷揭露的文件並未指明客戶名稱，並強調硬碟並不在美國出口管制的約束範圍，公司也未從事商務部指控的禁止行為。

知情人士表示，一年前希捷已暫停向華為出貨。

美國商務部拒絕就任何可能待辦的執法事項發表評論，但一名發言人表示，就某些外國製產品相關的管制規定，商務部將全面追查任何違規的指控，而對於在未經授權下向中國出口的行為，商務部也將積極追究其相關之刑事和民事責任。

華為發言人尚未對此發表評論。2019年，美國政府以國安為由，將該中國電信設備巨頭列入實體清單。

希捷在文件中表示，這起事件何時會有最終結果及其相關條款目前尚不得而知，公司也無法估計相關之損失或罰款金額，但也聲明此事可能對公司業務產生重大影響。

依規定，希捷可能面臨每次違規最高達30萬美元的民事懲處，或交易價值兩倍的行政罰款，以金額較高者為準。

消息人士表示，希捷主張其外國製造的硬碟並不在《外國直接產品規則》（The Foreign Direct Product Rule）的規範內，因為這些硬碟既不是任何美國半導體技術或軟體的直接產品，且其生產設備本身也不是任何美國半導體技術或軟體的直接產品。但商務部可能是主張如果使用美國半導體技術或軟體的直接產品被用於生產最終產品的任何組件，無論在生產過程中被移出多遠，這類外國製產品都受到該法規的約束

消息人士並表示，本案所指的硬碟是在中國和泰國製造，且其美國技術含量並沒有達到受該法規約束的程度。

周三希捷股價收跌8%，盤中一度跌11%。除了披露收到美國商務部的警告之外，該公司亦發布了上季業績報告。

該公司上季業績不如預期，並宣布擬裁員約3,000人，相當於其全球人力約8%，以應對經濟逆風和對其產品需求下滑帶來的衝擊。

希捷第一財季（截至9月30日）營收年減35%，為20.35億美元，經調整後每股盈餘年減80%，為48美分。該公司預估本季營收為18.5億美元加減1.5億美元，不如市場預估的21.2億美元。此外，希捷預估本季經調整後每股盈餘為15美分加減20美分。