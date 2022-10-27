國產高端疫苗遭爆第二期臨床試驗委託陸資機構進行，引發爭議。對此，媒體人羅旺哲諷刺表示，真正戳破「抗中保台」神話的，原來是高端。

民眾黨立委邱臣遠日前接獲檢舉，指高端疫苗二期臨床試驗的合作廠商竟然是一家中資公司。高端公司25日承認，委託的丘以思生技（Clinipace）去年與陸企合併。曾任衛福部長、中央防疫中心指揮官的民進黨台北市長參選人陳時中被問及此事時強調，都是依照法定手續進行。至於BNT疫苗不能由中資代理，但高端卻能由中資實驗，是否雙標？陳則表示，實驗應該是高端自己做，但此事最好還是由衛福部說明為主。

對此，媒體人羅旺哲26日在臉書表示，選舉倒數，綠營狂喊吵不起來的「抗中牌」，結果發現，真正戳破「抗中保台」神話的，原來是高端，「幫打高端的朋友們QQ」。羅旺哲也在留言區再度表示，抗中牌打不起來，其實主要的原因，還是在現在選民也轉為務實，經濟、生活比政治重要。此外，民進黨執政缺失，讓不少過去的支持者都有怨言。羅旺哲認為，用中資的確沒有不法，但傷了支持者的感情。

此事引來極大議論，也使陳時中再度陷入爭議。國民黨台北市長候選人蔣萬安點名陳時中高喊抗中保台，卻說一套做一套。無黨籍台北市長候選人黃珊珊則酸陳時中「每天抗中保台在幹什麼」？暗諷陳時中任衛福部長時接受中資，但參選後卻打「抗中牌」。台北市長柯文哲嗆民進黨從上到下護航高端，陳時中也忘記身上還有抗中保台DNA，「說抗中是你，要靠中也是你」。