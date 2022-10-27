元太攜手澎湖縣政府與振曜科技、Readmoo讀墨、玄通系統工程、旭光箔膜、茂林光電、晶門半導體、群創、達擎、聯享光電、麗明營造等10家廠商，在《e啟讀出未來》的電子書行動閱讀專案中，合計捐贈1,000台彩色電子書閱讀器予澎湖縣全縣37所國小。每台閱讀器均搭載103本適合國小低、中與高年級的優質讀物，總計10.3萬冊電子書，共同推動數位閱讀變革。

振曜總經理馬茂峯表示，閱讀是認知行為中最能夠促進專注力的方式，期盼學童們能夠透過廣泛且大量的閱讀活動來養成閱讀習慣，而面對數位學習與網路發展，數位工具的選擇成了重要的關鍵。手機、平板的聲光刺激容易造成分心，而專注閱讀功能的「類3C」電子書閱讀器沒有影音干擾、能儲存大量書籍內容、具備方便攜帶及護眼的特性，學生不用揹著沉重的書籍，或擔心長時間使用3C產品會對雙眼造成不良影響，讓學子們隨時隨地都能享受美好的閱讀時光。

元太董事長李政昊表示，e啟讀出未來專案從2017年開始，專案足跡已遍及南投縣、彰化縣、嘉義縣、新北市、桃園市。今年很高興能將電子書閱讀器及電子書的資源帶給澎湖全縣國小學生。未來也將持續攜手電子紙生態圈夥伴們，期盼將視覺友善的電子書閱讀器及優質的電子書帶給更多偏遠地區學童，增加學童們的數位閱讀競爭力。

今年的《e啟讀出未來》電子書閱讀器行動圖書館專案活動中，振曜偕同沛亨半導體藉由自身硬體設計技術的製造能力，專責彩色電子書閱讀器的製造及硬體組裝，搭配元太提供的彩色印刷電子紙顯示器，讀墨贊助mooInk閱讀器軟體介面，並與出版商接洽公益採購電子書書籍，以及電子紙供應商夥伴加入電子書採購的公益贊助，以期能極大化數位閱讀的效益，共同實現閱讀永續發展的理念。

《e啟讀出未來》自2017 年起開始推廣已進入第六年，今年在澎湖縣教育處規劃下，閱讀器資源分配給13所偏遠地區、23所特偏地區與1所極偏遠地區等37所國小，嘉惠澎湖縣內3,239位學童。此次捐贈的1,000台mooInk C彩色電子書閱讀器內均已預先裝載103 本適合國小低、中與高年級學童閱讀的電子書，共計有10.3萬冊電子書，總捐贈價值約為新台幣2,369萬元。