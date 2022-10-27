經濟部工業局智慧顯示產業跨域合作聯盟（SDIA）於臺大醫院新竹臺大分院舉辦智慧醫療顯示應用成果發表會，由SDIA智慧醫療召集小組元太串聯智慧顯示產業跨域合作聯盟（SDIA）平台能量，攜手新竹臺大分院與業成集團英特盛共同揭示智慧醫療顯示科技應用於醫療場域之解決方案。

新竹臺大分院余忠仁院長表示，為了將科技應用於更具前瞻性的醫療服務，我們成立「智慧醫療創新中心」，打造各式情境場域提供測試與展示，以利未來可快速導入臨床應用。為了打造無紙化、低碳環保之智慧醫院，我們導入業成、綠湖、佳世達、冠捷等企業的智慧顯示科技，應用在門禁系統、床邊照護系統、病房床頭卡及房門卡、會議桌牌、公車站牌及接駁車站牌等等，透過多元場域之應用，展現即時資訊、綠能環保與提升醫療照護品質之效益。未來將持續跨域合作，共同迎向AI智慧醫療新世代。

經濟部工業局智慧顯示產業跨域合作聯盟（SDIA）智慧醫療小組召集人、元太業務協理陳俊賢表示，以反射式技術顯示的電子紙可提供如同紙張般的廣視角的舒適視覺體驗，不會干擾病患於病症治療與恢復期間的休養。藉由電子紙顯示看板可透過無線傳輸持續更新顯示資訊，應用在智慧醫療場域中，可減少護理人員手動更新資訊的時間，降低文書工作負荷，讓醫護人員可更專注於病患的照護，並全面創造更好的醫療照護體驗。同時，具超低耗電特性的低碳電子紙智慧醫療解決方案在物聯網時代中，將能持續促進智慧醫療場域的永續發展。

業成集團英特盛董事長陳伯綸表示，業成集團深耕觸控顯示領域，近年更拓展至感測技術。我們看見產業界融合AIOT技術，在智慧醫療應用已有許多令人驚艷的成果。