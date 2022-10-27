人像砂畫被自家立委棄置資源回收 陳時中：盡快拿回競總。資料照

民進黨台北市長候選人陳時中9月9日出席台灣藝術博覽會開幕式，現場製作了一幅人像，被媒體揭露遭同黨立委何志偉「棄置」；陳時中今受訪表示，「如果是要送自己的話，就盡快拿回競總」。

開幕式當天，無黨籍市長候選人黃珊珊也與陳同台，何志偉是博覽會創辦人之一，也是開幕式主持人，邀請貴賓一起創作人像沙畫，「阿中的『綠沙』、黃珊珊的『黃沙』巧妙暈染在一起，如同這一場選舉，有某種有趣的混沌」，隨後陳時中還在綠色沙畫上簽上大名與當天日期。

而這幅人像創作被爆出遭棄置立法院回收區，外界譏諷陳時中還沒投票就在清倉，根本無心戀棧，民進黨團緊急調閱監視器，發現棄置畫作者竟是自家立委何志偉，何還稱：「放地上是要接地氣！」更傳出身兼民進黨主席的總統蔡英文知道此事而震怒，指不利選舉與黨內團結，要求黨團總召柯建銘好好「處理」。

陳時中今在吳興市場掃街前受訪表示，那幅畫算是一種創作，文化的創作應該予以尊重，如果是要送自己的話，就盡快拿回競總。