無黨籍桃園市長候選人鄭寶清（前排左三）酸民進黨桃園市長候選人鄭運鵬，指責別人統派，自己卻又做統派的事，說一套做一套會被唾棄。（蔡明亘攝）

無黨籍桃園市長候選人鄭寶清今早赴新屋長祥宮參拜後，展開掃街行程，他表示，上任後要在新屋執行第一個都市發展計畫，建設宜居環境。另針對國民黨公布民進黨桃園市長候選人鄭運鵬在中國大陸經商關鍵文件，鄭寶清說，別指責他人統派，自己卻做統派的事，說一套做一套會被百姓唾棄。

鄭寶清表示，新屋為桃園耕地最多的行政區，僅7％面積為其他用途，地方發展緩慢，他承諾上任後要在新屋執行第一個都市發展計畫，將新屋建設成宜居環境。今從新屋重要信仰中心長祥宮出發掃街，也特別向眾神立誓政見會兌現、絕不貪汙，因為有信仰的人會堅定自己的承諾與誠信。

國民黨今在記者會揭露鄭運鵬赴陸經商的「人生經歷」關鍵文件，鄭寶清直言，政治生命是長久的事，為人民做事須從內心出發，鄭運鵬指責張善政擔任致公黨顧問，結果自己更嚴重，在中國大陸和具軍方背景的國營事業合作，包括中國移動、中國聯通、中國電信，都是要有特權才能拿到經營執照，應說清楚講明白，為何會與這些單位有密切聯繫。

鄭寶清酸，鄭運鵬一邊指責別人統派，自己卻又做統派的事，呼籲不是到選舉才講抗中保台，要愛台灣才會疼愛土地和人民，說一套做一套最後只會被百姓唾棄。

針對副總統賴清德今來桃園輔選，蔡英文總統周六也將第5度來站台，鄭寶清認為，人民心中自有一把尺，民進黨背離人民期待，違背民主自由法治精神，不肯清廉地替百姓做事，百姓心中都非常清楚，再與年輕人對撞，只會引起更大反彈，他提出的政見，都希望讓幼童、年輕人、長輩過更好生活，得到更好的照顧。

此外，桃園經國國中改制爭議延燒，鄭寶清也說，不要為了選舉才急著要做事，會被更多百姓唾棄，桃園市長鄭文燦為何會被稱為「鄭百億」，連坊間都說桃園市最有錢就是鄭文燦，但鄭文燦至今沒任何說明，也須向百姓解釋清楚。