BWF超級750系列法國羽球公開賽，台灣共4組人馬晉級16強，大會27日進行各項16強賽，因為時差關係，寶島球迷期待的一姐戴資穎，預計台北時間27日晚上10點50分左右登場。

戴資穎首輪32強賽遇上同胞許玟琪，花31分鐘以21比13、21比17收下勝利，也是雙方交手2連勝，27日16強賽世界排名第2的戴資穎，將對上世界第23名韓國選手金佳恩，雙姝過去5次交手，贏家都是小戴。

首輪和地主選手大戰3局過關的「羽球王子」王子維，第二輪對上香港選手李卓耀，比賽是2號球場台北時間不早於晚上10點賽程的第3場，可能將近午夜12點才會開始。兩人世界排名相當，王子維17、李卓耀15，過去對戰王子維2勝3敗略居下風，而李卓耀本站賽事32強賽3局擊敗寶島一哥周天成。

首輪3局力克大會第2種子的男雙組合盧敬堯／楊博涵，將與中國大陸組合劉雨辰／歐烜屹爭奪8強席位，比賽不早於晚上10點，這也是兩組人馬生涯首次交手。

另一組寶島男雙李哲輝／楊博軒，16強賽將對上韓國組合催率圭／金元昊，亦為雙方生涯初打照面。