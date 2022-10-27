民眾黨立法院黨團總召邱臣遠（中）、幹事長張其祿（左）、台北市議員候選人吳怡萱（右）27日召開記者會，指高端遭踢爆委託中資公司做臨床試驗，且自研發階段就深陷炒股疑雲，要求衛福部盡快公布高端二期試驗結果，時任衛福部長的陳時中也要負起全責，出面道歉。（黃世麒攝）

民眾黨團今指出，衛福部一直把高端疫苗宣傳為國家重要戰略物資，但卻被民眾黨踢爆高端委託中資公司做臨床試驗；另外，高端從自主研發階段就深陷炒股疑雲，到近半年都有股價異常，金管會多次移送相關資料給地檢署卻沒有下文。民眾黨團要求衛福部，盡快公布高端二期試驗結果，更要說清楚高端能不能由中資企業經手臨床試驗？

立委邱臣遠批評，執政黨疫苗政策有雙重標準，政治考量遠比科學專業考量還重，「疫苗國家隊」變「國家踢球隊」，高端爭議都是在陳時中擔任指揮官任內發生，陳時中應該出面講清楚，不能一再切割。要求衛福部盡速公布二期臨床試驗結果、投審會要釐清丘以思公司的背景、資金等；前衛福部長陳時中也要負起全責、出面為上百萬台灣人白打疫苗，浪費將近40億納稅錢道歉。

立委張其祿指出，回顧高端2022年近幾個月的股價與交易量情形，每當高端釋放公司前景大好的資訊，如「WHO STV全球團結三期試驗」進入數據分析階段、高端在巴拉圭三期數據優於AZ等消息，高端股票就會出現高於平常的交易量，隨後股價再度下跌，高端股價從最高417元摔到近期60元出頭，股民叫苦連天，金管會9次移送相關資料給地檢署，至今仍沒有下文。

民眾黨團今召開記者會(民眾黨提供)

張其祿表示，相比過去台灣東洋公司爭取代理BNT疫苗破局，疑牽涉內線交易，士林地檢署在一年之內從接獲線報到搜索東洋公司、傳喚嫌疑人，動作迅速。反觀高端股票交易異常，地檢署偵辦力道與積極程度卻有天壤之別，很難讓人不懷疑其中有高層護航。如今高端疫苗審查補件若無法在10月底前完成，EUA將被廢止，勢必再度衝擊股價，被套牢的小股民只能欲哭無淚，卻等不到檢調機構一個說法。

張其祿直言，高端疫苗自研發以來，交易異常事件頻傳，審計部也多次指出實驗資料與合約不公開透明，期待檢調機構能不畏懼上級與政治的壓力，秉持獨立公正精神，盡快向大眾交代調查進度與成果，勇敢揭露真相。