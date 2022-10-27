隨著聯準會大幅調升利率，美國10年期公債的名目利率已達到4%，經過通膨調整後的實質利率已超過1%，且目前殖利率曲線呈現「倒掛」，即短期債券殖利率高於長期債券殖利率，反映經濟有可能進入衰退階段。施羅德投資長暨全球多元資產投資主管Johanna Kyrklund表示，以目前的市場狀況而言，各國央行顯然願意為了控制通貨膨脹而犧牲經濟成長，投資人也開始接受這個事實；如果有人問我，現在到底要投資甚麼？答案是「投資機會在燈火闌珊處，是時候關注收益率了」。

Johanna Kyrklund表示，債信產品特色就是收息，非投資等級債券和以美元計價的新興市場債券的收益率都已高於9%，收益率上升意味著債券價格下跌，一方面增加利息收入，這同時也為債券價格進一步下跌時提供了緩衝，也就是債券投資組合在發生虧損之前，能夠承受更多的利率上升幅度。總而言之，投資人將開始因為承擔債券風險而獲得報酬。若再考慮到債券價格對不同利率變化幅度的敏感性，意即「存續期間」。若依照我們觀察各類債信產品後發現，以美國投資級債券為例，若殖利率上升0.8%，則債券價格將下跌5.6%，但因為該債券的收益率為5.6%，因此其所增加的利息收入將能夠因此抵銷債券價格下跌的損失。

烏俄戰爭仍然是當前經濟風險的主要來源，然而，考量到戰爭已持續了一段時間，以及烏克蘭軍隊展現其抵抗的韌性，施羅德投信認為衝突進一步擴大的可能性已經下降，不過戰爭在短時間內結束的機率也偏低，因為烏軍持續抵抗，不太可能向俄軍投降，本季的風險情境中我們排除了戰爭加劇和緩解的情境。

施羅德投信目前將風險評估改成觀察歐洲能源危機，假設俄羅斯完全切斷對歐洲的能源供應，以及能源價格攀升至更高的水準，除此之外沒有進一步的重大限制。歐洲能源危機風險情境模擬了歐洲今年冬天的能源供應無法滿足需求，迫使政府實施能源配給制度，特別是義大利、德國、奧地利以及波羅的海和巴爾幹半島的國家。能源密集型產業（尤其是化工業）可能被要求在冬季減產至少50%，以保證家庭供暖的供應無虞。