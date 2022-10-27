受科技巨頭微軟和谷歌母公司Alphabet拖累，隔夜美股標普500指數和那斯達克指數收黑，結束連漲3天的升勢，但反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數大漲近7%，盤中更一度漲逾9%，以及受人民幣大漲激勵，周四香港股市開高走高，目前恆生指數大漲逾3%，報15785.10點。國企股(H股)漲3.1%，報5379.28點。

恆生科技股指數大漲4%，成分股全面上漲，京東集團漲逾10%，漲幅最大，阿里巴巴、嗶哩嗶哩、閱文集團漲幅都超過8%。

人民幣兌美元大漲，持續為中概股點火。周四在岸人民幣報7.1825兌一美元，稍早前一度收復7.17大關，再創10月12日以來新高。離岸人民幣收復7.21兌一美元大關，人民幣兌美元中間價為7.1638，再調升30個基點。

目前維他奶大漲12%，該公司初估截至9月底的上半年淨利較去年同期成增約3.3～3.6倍。

獲「北水」追捧的題材持續發威，思摩爾飆升26.6%，稍早前一度漲近30%。思摩爾已連漲三天，累計飆漲50.7%。

新東方上季由虧轉盈，目前股價大漲逾23%。